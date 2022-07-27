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Долар подорожчав в обмінниках до 40 гривень: актуальні курси валют на 27 липня

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Україна, Середа 27 липня 2022 11:43
Долар подорожчав в обмінниках до 40 гривень: актуальні курси валют на 27 липня Фото: курс долара виріс на 45 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 липня 2022 року, середній курс долара у продажу виріс на 45 копійок майже до 40 гривень за долар. Курс євро зріс на 25 копійок до 40,35 гривень за євро, курс злотого не змінився - 8,50 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Таким чином, після рішення НБУ з 21 липня підвищити курс на 25% долар подорожчав приблизно на 3 гривні.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:

  • купівля - 38,75 грн (38,25 - 26 липня)
  • продаж - 39,90 грн (39,45 - 26 липня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля - 39,00 грн (38,70-26 липня),
  • продаж - 40,35 грн (40,10 - 26 липня) за євро.

Середній курс злотого становить:

  • купівля - 8,25 грн (8,10 - 26 липня),
  • продаж - 8,70 грн (8,70 - 26 липня) за злотий.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 27 липня становить 37,0568 гривень за євро (-0,3547 гривень).

Долар подорожчав в обмінниках до 40 гривень: актуальні курси валют на 27 липня

Нагаємо, Національний банк України дозволив банкам продавати в готівковому сегменті половину від купленої у громадян з 13 квітня 2022 року безготівкової валюти. Рішення має збільшити пропозицію в готівковому сегменті валютного ринку і в підсумку позначитися на ослабленні девальваційного тиску.

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