Костін став новим генеральним прокурором України: що про нього відомо
Генеральним прокурором України призначено Андрія Костіна. Голова правового комітету ВР займе крісло керівника ОГПУ після звільнення Ірини Венедіктової. Це рішення затвердила Верховна рада 27 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прес-секретаря "Слуги народу" Юлії Палійчук.
"Верховна рада України підтримала призначення Андрія Костіна на посаду нового генерального прокурора", - написала вона.
Призначення Костіна підтримали 299 парламентарів.
Відповідне рішення Ради оголосив і нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк та розповів, як голосували депутати.
Голосування по фракціях
- "Слуга народу" - 220
- "Европейська солідарність" - 0
- "Батьківщина" - 2
- "Платформа за життя та мир" - 15
- "За майбутнє" - 14
- "Голос" - 3
- "Довіра" - 18
- "Відновлення України" - 14
- Позафракційні - 13
Зеленський був присутнім
Зазначимо, як розповів нардеп та судячи з опублікованих фото, під кінець обговорення прийшов у залу Ради і президент України Володимир Зеленський.
Фото: Андрій Костін очолить Офіс генпрокурора (t.me/yzheleznyak)
Що відомо про нового генпрокурора - у матеріалі РБК-Україна нижче.
Хто такий Андрій Костін
До призначення на посаду генерального прокурора Андрій Костін очолював парламентський комітет з питань правової політики, представляв Україну у Тристоронній контактній групі. Після вторгнення РФ був учасником української делегації на переговорах із РФ у Стамбулі.
Костіну Андрію Євгеновичу 49 років. Народився, тривалий час жив та працював в Одесі. Здобув вищу освіту в Одеському державному університеті ім. Мечникова за спеціальністю "Правознавство".
Починав кар'єру з посади юриста, працював у різних адвокатських компаніях. Згодом став співзасновником та директором адвокатської компанії "Право" в Одесі, керував міжнародним напрямом.
Андрій Костін був заступником голови Ради адвокатів Одеської області, Одеської обласної колегії адвокатів. Очолював комітет міжнародних відносин у Національній асоціації адвокатів України. Заснував громадське об'єднання "Одеський дипломатичний клуб". Має звання заслуженого юриста України.
У 2010 році Костіна обрали до міськради Одеси від партії Арсенія Яценюка "Фронт змін".
У 2019-му пройшов до Верховної ради від "Слуги народу". Балотувався за №108 загального списку кандидатів.
Андрій Костін був заступником керівника правового комітету ВР Ірини Венедіктової, а з 14 січня 2020 очолив його після призначення Венедіктової в.о. директором ДБР, а потім генпрокурором.
Фото: Андрій Костін став головою правового комітету ВР після переходу Ірини Венедіктової до ДБР (Віталій Носач, РБК-Україна)
З травня 2020 Костін входив до складу ТКГ із врегулювання ситуації на Донбасі, працював у підгрупі з політичних питань. Певний час виконував обов'язки першого заступника глави української делегації у Тристоронній контактній групі.
2021 року Андрій Костін був одним із основних претендентів на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, але вибув із конкурсу, не отримавши підтримки міжнародних експертів комісії.
Наприкінці березня-квітні 2022 Костін брав участь у переговорах з Росією щодо підготовки проекту договору про гарантії безпеки України.
Гучне звільнення в ОГПУ
17 липня 2022 президент Володимир Зеленський усунув з посади генерального прокурора Ірину Венедіктову, яка керувала ОГПУ протягом двох з половиною років.
Цього ж дня президент ухвалив таке рішення щодо голови СБУ Івана Баканова. Причиною цього стало виявлення зв'язків між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії, а також масові факти колабораційної діяльності працівників прокуратури та СБУ на тимчасово окупованій території.
Венедіктову усунули відповідно до закону "Про правовий режим військового стану", а тимчасово виконувачем обов'язків призначили її заступника Олексія Симоненка.
19 липня Володимир Зеленський вніс до Верховної раду проект постанови про звільнення Ірини Венедіктової. Депутати підтримали її відставку з посади генпрокурора 264-ма голосами.
Раніше стало відомо, що колишня генпрокурор Ірина Венедіктова може продовжити свою кар'єру на дипломатичному напрямку.