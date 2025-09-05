ua en ru
Пт, 05 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Не надо ждать Венгрию. Переговоры о вступлении Украины в ЕС должны продолжаться, - Кошта

Пятница 05 сентября 2025 15:56
UA EN RU
Не надо ждать Венгрию. Переговоры о вступлении Украины в ЕС должны продолжаться, - Кошта Фото: президент Европейского совета Антониу Кошта (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Переговоры по вступлению Украины в Европейский Союз должны продолжаться, несмотря на вето Венгрии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ужгороде.

"В любом случае переговорный процесс продолжается и должен продолжаться. Мы не можем потерять этот путь. Надо продолжать дальше работать над реформами. Не надо ждать Венгрию, потому что будущее Украины в ЕС, это бесспорно", - сказал Кошта.

Он также отметил, что безусловно, надо ускорять наступление мира в Украине.

"Но нет никаких причин не продолжать переговоры о вступлении Украины в ЕС, потому что это занимает большое время. Война завершится до завершения переговоров о вступлении в ЕС, поэтому сейчас нет никаких причин терять время", - подчеркнул президент Евросовета.

Кошта добавил, что сейчас можно делать две вещи одновременно - бороться за мир и двигаться дальше в очень требовательных переговорах о вступлении Украины в ЕС.

Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС

Напомним, Европейский Союз не может начать вступительные переговоры с Украиной исключительно из-за позиции Венгрии. Будапешт наложил свое вето на старт переговоров.

В то же время недавно Литва предложила план о начале вступительных переговоров без согласия Венгрии. Согласно идее Вильнюса, технический запуск переговоров можно осуществить на уровне 26 государств-членов блока.

В свою очередь Украина ожидает, что страны Евросоюза примут решение о начале вступительных переговоров уже в ближайшее время.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия Совет Европы Вступление в ЕС
Новости
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России