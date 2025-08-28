ua en ru
Чт, 28 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Зеленский: ждем старта переговоров о вступлении Украины в ЕС в ближайшее время

Киев, Четверг 28 августа 2025 17:22
UA EN RU
Зеленский: ждем старта переговоров о вступлении Украины в ЕС в ближайшее время Фото: глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина ожидает, что страны Евросоюза примут решение о начале вступительных переговоров уже в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Глава государства рассказал, что он провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он поблагодарил за сочувствие и солидарность с украинцами после жестокого удара России по Украине.

Зеленский напомнил, что главной целью атаки стал Киев. Поисково-спасательная операция все еще продолжается.

В ходе разговора президент Украины и глава Еврокомиссии обсудили дипломатическую работу для остановки убийств и в целом российской агрессии, а также для гарантирования украинцам настоящей безопасности.

Зеленский подчеркнул, что пока со стороны России не будет реальных шагов к миру, давление на нее необходимо усиливать. В частности, фон дер Ляйен рассказала о подготовке нового санкционного пакета и координацию с другими партнерами.

"Также говорили о нашем евроинтеграционном пути, об одновременном открытии переговорного кластера для Украины и Молдовы. Ожидаем позитивного решения в ближайшее время", - подчеркнул Зеленский.

Вступительные переговоры

Напомним, Евросоюз не может начать вступительные переговоры с Украиной исключительно из-за позиции Венгрии. Будапешт наложил свое вето на старт переговоров.

Но вчера, 27 августа, стало известно, что Литва предложила план о начале вступительных переговоров без согласия Венгрии.

Согласно идее Вильнюса, технический запуск переговоров можно осуществить на уровне 26 государств-членов блока.

При этом уже сегодня, 28 августа, Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка посетил Будапешт и обсудил с министром Венгрии по делам ЕС Яношем Бокой возможность начала вступительных переговоров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Венгрия Вступление в ЕС Урсула фон дер Ляйен
Новости
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Подъезд 5-этажки на Дарнице разрушен до основания: репортаж РБК-Украина из Киева после атаки
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы