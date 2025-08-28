Зеленский: ждем старта переговоров о вступлении Украины в ЕС в ближайшее время
Украина ожидает, что страны Евросоюза примут решение о начале вступительных переговоров уже в ближайшее время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Глава государства рассказал, что он провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он поблагодарил за сочувствие и солидарность с украинцами после жестокого удара России по Украине.
Зеленский напомнил, что главной целью атаки стал Киев. Поисково-спасательная операция все еще продолжается.
В ходе разговора президент Украины и глава Еврокомиссии обсудили дипломатическую работу для остановки убийств и в целом российской агрессии, а также для гарантирования украинцам настоящей безопасности.
Зеленский подчеркнул, что пока со стороны России не будет реальных шагов к миру, давление на нее необходимо усиливать. В частности, фон дер Ляйен рассказала о подготовке нового санкционного пакета и координацию с другими партнерами.
"Также говорили о нашем евроинтеграционном пути, об одновременном открытии переговорного кластера для Украины и Молдовы. Ожидаем позитивного решения в ближайшее время", - подчеркнул Зеленский.
Вступительные переговоры
Напомним, Евросоюз не может начать вступительные переговоры с Украиной исключительно из-за позиции Венгрии. Будапешт наложил свое вето на старт переговоров.
Но вчера, 27 августа, стало известно, что Литва предложила план о начале вступительных переговоров без согласия Венгрии.
Согласно идее Вильнюса, технический запуск переговоров можно осуществить на уровне 26 государств-членов блока.
При этом уже сегодня, 28 августа, Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка посетил Будапешт и обсудил с министром Венгрии по делам ЕС Яношем Бокой возможность начала вступительных переговоров.