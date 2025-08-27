ua en ru
ЕС может начать переговоры о вступлении с Украиной без согласия Венгрии: план Литвы

Литва, Среда 27 августа 2025 12:21
ЕС может начать переговоры о вступлении с Украиной без согласия Венгрии: план Литвы Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Литва предложила способ начать переговоры о членстве Украины в ЕС без согласия Венгрии. Идея предусматривает технический запуск переговоров на уровне 26 государств-членов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.lt.

Со вспышкой новых дипломатических споров между Будапештом и Киевом, все меньше надежды, что Венгрия прекратит ветировать начало переговоров Украины о членстве в ЕС. Однако Литва предложила способ, который может вывести ситуацию из тупика.

Накануне важной неформальной встречи министров иностранных дел ЕС "Gymnich" в столице Дании, которая сейчас председательствует в блоке, Литва направила письмо странам ЕС.

В документе, который видел LRT.lt, утверждается, что "настал решающий момент, когда ЕС должен принять решительные меры, чтобы удовлетворить европейские стремления Украины и сделать процесс вступления в ЕС ощутимым и необратимым".

Ведь, как отмечает издание, Россия усилила военную агрессию, а перспективы членства укрепили бы моральный дух украинцев и европейские реформы в Украине. В противном случае, согласно документу, это может привести к эрозии желания институтов внедрять необходимые изменения и поддержки украинцев относительно членства в ЕС.

Венгрия выступает против присоединения Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который не скрывает своих антиукраинских настроений, пока блокирует начало любых переговоров с Украиной.

Как несколько месяцев назад признался журналистам в Брюсселе глава польской дипломатии Радослав Сикорский, самой большой неудачей его страны во время председательства в Совете ЕС в первом полугодии этого года стала неспособность открыть ни одного раздела переговоров о вступлении с Украиной из-за вето Венгрии.

Из-за этого Орбан недавно даже получил звонок от своего идеологического соратника, президента США Дональда Трампа.

Однако надеяться, что в ближайшее время мнение Будапешта изменится, наивно.

Споры относительно "Дружбы"

Стоит отметить, что в этом месяце несколько раз был атакован российский нефтепровод "Дружба", по которому в Венгрию и Словакию поставляется нефть. На фоне этого между Будапештом и Киевом снова вспыхнули дипломатические споры.

Венгрия и Словакия призвали Европейскую комиссию предотвратить атаки на нефтепровод "Дружба", который, по их словам, является "незаменимым для нашего энергоснабжения", а Киев ответил, что все зависит от позиции Венгрии, ведь остальная Европа уже давно избавилась от энергетической зависимости от России.

План Литвы

В упомянутом письме к столицам ЕС Литва предлагает 1-2 сентября в Копенгагене на неформальной встрече министров начать переговоры с Украиной и Молдовой относительно первого раздела членства в ЕС без Венгрии.

С согласия 26 государств-членов переговоры будут проходить на техническом уровне, то есть фактически, а юридически позже будет достигнуто формальное согласие, когда все 27 государств ЕС поддержат это.

В письме в Вильнюс также были еще раз повторены неоднократно высказанные призывы установить дату вступления Украины в ЕС - 2030 год.

"Установив целевую дату, как Украина, так и ЕС смогли бы сосредоточить свои процессы принятия решений и институты. Также это обеспечило бы обоснованную основу для планирования необходимых человеческих и финансовых инвестиций. Целевые даты также являются техническим условием для установления переходных периодов. Ранее кандидатам была указана целевая дата. Украина не должна быть исключением", - говорится в письме.

Сейчас Европейская комиссия достаточно скептически относится к возможности начать технические переговоры о членстве Украины в ЕС без согласия всех стран-членов. По словам ее представителей, переговоры находятся в руках Совета ЕС, но пока ситуация не изменилась.

"Вы знаете правила: чтобы открыть определенный раздел переговоров, нужно единодушие стран-членов. Поэтому мы продолжаем работу с Украиной, призывая ее внедрять реформы независимо от открытия разделов, потому что эта работа окупится", - отметила пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пинью.

Удары по нефтепроводу "Дружба"

Заметим, что первая атака на "Дружбу" состоялась 13 августа, а уже 18 августа ВСУ нанесли второй удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.

В результате этой атаки начался пожар на объекте, и как следствие россияне полностью остановили перекачку нефти по трубопроводу "Дружба".

Уже 21 августа дроны снова ударили по станции "Унеча", остановив прокачку нефти в Венгрию и Словакию.

Примечательно, что это произошло буквально через сутки после того, как министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто похвастался новостями о возобновлении работы нефтепровода.

В это воскресенье во время пресс-конференции украинский президент Владимир Зеленский отвечая на вопрос заявил, что Киев всегда поддерживал "дружбу" между Украиной и Венгрией.

Однако теперь, по его словам, существование нефтепровода "Дружба", как и политическая "дружба" Украины и Венгрии будет связано именно с позицией Будапешта.

В связи с этим вечером появилась реакция главы МИД Венгрии Петера Сийярто. Тот, в свою очередь заявил, что президент Зеленский якобы использовал День независимости Украины, чтобы пригрозить Венгрии.

