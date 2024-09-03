Вступление Турции в БРИКС. Китай готов поддержать расширение организации, - МИД страны

На фоне вероятной подачи Турцией заявления на вступление в БРИКС Китай выразил поддержку участию большего количества стран в сотрудничестве в рамках организации.

Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин на брифинге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yicai Global .

"Китай вместе с другими странами БРИКС будет продолжать поддерживать дух открытости, инклюзивности и взаимовыгодного сотрудничества и больше поддерживать", - подчеркнула она.

Примечательно, что в своем ответе на вопросы журналиста о возможном вступлении Турции в БРИКС Мао Нин напрямую не прокомментировала такую информацию. Это возможно связано с пока отсутствием официального заявления от Анкары.

Вступит ли Турция в БРИКС

О том, что Турция могла подать заявку на вступление в группу стран БРИКС, сообщило издание Bloomberg, ссылаясь на свои анонимные источники в Анкаре. Они заявили, что администрация президента Реджепа Тайипа Эрдогана считает, что геополитический центр тяжести смещается от развитых экономик. И это, по мнению источников, явилось одной из причин подачи заявки на поступление.

Вообще организация БРИКС преследует цель объединения развивающейся страны с целью геополитического и экономического сотрудничества. Важно отметить, что в организации присутствует Россия, использующая эту площадку в своих интересах на фоне международной изоляции и санкции за ведение войны против Украины. И хотя большим влиянием у БРИКС все же пользуется Китай, Россия во главе с кремлевским диктатором Владимиром Путиным занимает там не последнее место. Это представляет угрозу политической и экономической стабильности мира.

За прошлый год количество участников БРИКС удвоилось, и уже в октябре 2024 года на саммите в России планируется дальнейшее расширение блока.

В начале 2024 года к организации присоединились четыре страны – Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия и Египет. Саудовская Аравия была приглашена присоединиться, однако королевство этого еще не сделало.

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