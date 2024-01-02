Пять стран официально стали новыми членами БРИКС: подробности

Пять новых стран официально вступили и стали полноценными членами межгосударственного объединения под названием БРИКС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya и Africanews .

Введение Саудовской Аравии

Отмечается, что Королевство официально начало свое членство в блоке БРИКС.

В августе министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал ибн Фархан Аль Сауд заявил, что Королевство изучит детали до предложенной даты присоединения 1 января и примет "соответствующее решение".

Принц Фейсал бин Фрахан заявил, что БРИКС является "выгодным и важным каналом" для укрепления экономического сотрудничества.

Кто еще стал членами объединения

Издание пишет, что также к БРИКС присоединились Иран, Эфиопия, Египет и ОАЭ.

"Рост БРИКС может означать изменение геополитического ландшафта, хотя аналитики по-прежнему не уверены в том, будет ли это расширение помощью или препятствием для членов БРИКС", - говорится в материале.

Некоторые эксперты говорят, что разногласия внутри группы могут ослабить процесс принятия решений и силу БРИКС в целом. Однако члены БРИКС надеются, что расширение приведет к "большему представительству развивающихся экономик и даст шанс отойти от зависимости от доллара США".

БРИКС

Это межгосударственное объединение, союз десяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Египта и Эфиопии.

Организация (содружество государств) была основана в июне 2006 года (как БРИК, BRIC), в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая.

На август 2023 года 40 стран выразили заинтересованность в присоединении к БРИКС, около 20 из них официально обратились с просьбой о приеме.

Расширение БРИКС

В августе сообщалось, что пять стран станут новыми участниками объединения БРИКС. Тогда речь шла об Аргентине, Египте, Иране, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Однако недавно президент Аргентины Хавьер Милей направил письма пяти странам-членам БРИКС, в том числе России и Китаю, в которых объявил о решении отказаться от вступления в объединение/