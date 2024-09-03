Вступ Туреччини у БРІКС. Китай готовий підтримати розширення організації, - МЗС країни

На тлі ймовірного подання Туреччиною заяви на вступ до БРІКС, Китай висловив підтримку участі більшої кількості країн у співпраці в рамках організації.

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін на брифінгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yicai Global .

"Китай разом з іншими країнами БРІКС продовжуватиме підтримувати дух відкритості, інклюзивності та взаємовигідної співпраці та підтримувати більше", - наголосила вона.

Примітно, що у своєї відповіді на запитання журналіста стосовно можливого вступу Туреччини у БРІКС, Мао Нін напряму не прокоментувала таку інформацію. Це ймовірно пов'язано із поки що відсутністю офіційної заяви від Анкари.

Чи вступить Туреччина у БРІКС

Про те, що Туреччина могла подати заявку на вступ до групи країн БРІКС повідомило видання Bloomberg, посилаючись на свої анонімні джерела в Анкарі. Вони заявили, що адміністрація президента Реджепа Тайїпа Ердогана вважає, що геополітичний центр тяжкості зміщується від розвинених економік. І це, на думку джерел, стало однією із причин подання заявки на вступ.

Взагалі організація БРІКС має на меті об'єднання країни, що розвиваються, з метою геополітичного та економічного співробітництва. Важливо зазначити, що в організації присутня Росія, яка використовує цей майданчик у власних інтересах на тлі міжнародної ізоляції та санкції за ведення війни проти України. І хоча більшим впливом у БРІКС все ж таки користується Китай, Росія на чолі із кремлівським диктатором Володимиром Путіним займає там не останнє місце. Це становить загрозу політичній та економічній стабільності світу.

За минулий рік кількість учасників БРІКС подвоїлася, і вже у жовтні 2024 на саміті в Росії планується подальше розширення блоку.

На початку 2024 року до організації приєдналися чотири країни - Іран, Об'єднані Арабські Емірати, Ефіопія та Єгипет. Саудівська Аравія була запрошена приєднатися, однак королівство ще цього не зробило.

Більше дізнатися про БРІКС ви зможете у матеріалі РБК-Україна.