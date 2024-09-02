Альянс в противовес Западу. Что такое БРИКС и какие страны входят в его состав

Союз БРИКС объединяет развивающиеся страны с целью геополитического и экономического сотрудничества. За прошлый год количество его участников удвоилось, и уже в октябре 2024 на саммите в России планируется дальнейшее расширение блока.

РБК-Украина рассказывает, что нужно знать о БРИКС, какие страны являются его членами и кто хочет присоединиться к альянсу.

Содержание:

Что такое БРИКС и кто его основал

Акроним БРИКС имеет англоязычный аналог BRICS, который содержит первые буквы названий стран Brazil, Russia, India, China, South Africa.

Это международный альянс, объединивший крупнейшие по площади и населению страны с развивающимися экономиками. До 2011 года известен как BRIC.

Термин впервые предложил глава правления американского банка Goldman Sachs Джим О'Нил еще в 2001 году. В своей исследовательской статье он подчеркнул потенциал экономического роста Бразилии, России, Индии и Китая, использовав сокращение BRIC.

Однако альянс указанных выше государств был создан в 2006 году по инициативе России. Представители БРИК начали взаимодействие на летнем Петербургском экономическом форуме. Первая встреча руководителей внешнеполитических ведомств четырех стран была инициирована кремлевским лидером Владимиром Путиным в сентябре 2006 года на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В 2009 году в Екатеринбурге состоялся первый официальный саммит блока на уровне лидеров. С этого времени главы государств и правительств стран-участниц собираются ежегодно. Каждая страна берет на себя однолетнее председательство.

Фото: инициатором создания БРИКС выступила РФ (Getty Images)

Из неформального клуба, целью которого было увеличение инвестиционных возможностей стран-участниц, БРИКС превратился в геополитический блок, который называют конкурентом G7 и другим объединениям, где председательствуют США и западноевропейские страны. Альянс фокусируется на экономическом сотрудничестве, увеличении многосторонней торговли и развития.

Члены БРИКС и какие страны хотят присоединиться

Организация несколько раз расширялась. К государствам-основателям Бразилии, России, Индии и Китаю в 2010 году присоединилась Южная Африка.

Иран, Египет, Эфиопия и Объединенные Арабские Эмираты вступили в БРИКС 1 января 2024.

В настоящее время альянс насчитывает 9 членов, но еще более 40 стран выражают заинтересованность в присоединении, и 15 стран подали заявки на членство. Среди них Казахстан, Беларусь, Пакистан, Куба, Палестина.

Как пишет Reuters, страны, демонстрирующие заинтересованность во вступлении в БРИКС, рассматривают его как альтернативу глобальным организациям, где доминируют традиционные западные государства, и надеются, что членство откроет преимущества, включая финансирование развития, увеличение торговли и инвестиций.

Отметим, 2 сентября 2024 стало известно, что заявку на вступление в БРИКС подала Турция.

По данным источников Bloomberg, администрация президента Реджепа Тайипа Эрдогана приняла такое решение на фоне разочарования из-за отсутствия прогресса по вступлению страны в ЕС. Заявка также является отчасти результатом разногласий с другими членами НАТО после того, как Турция поддерживала тесные связи с Россией после ее вторжения в Украину в 2022 году.

В конце августа заявку на вступление в БРИКС подал Азербайджан в рамках декларации о стратегическом партнерстве с Китаем.

При этом Аргентина, получившая приглашение в блок в 2023 году, отказалась от вступления после того, как президентом страны стал Хавьер Милей.

Саудовская Аравия также была приглашена в БРИКС, но окончательное решение еще не принято.

Значение альянса и его деятельность

В настоящее время государства БРИКС совокупно охватывают около 30% мировой суши, 45% мирового населения и треть мирового ВВП. К тому же, участники имеют более 40% запасов нефти в мире.

Организация декларирует, что стремится иметь большее влияние и представительство в важных глобальных организациях, таких как Международный валютный фонд и Всемирный банк.

В то же время БРИКС основал Новый банк развития для кредитования инфраструктурных проектов. С момента создания в 2016-м и до конца 2022 года он выделил почти 33 млрд долларов развивающимся странам на строительство новых автомагистралей, мостов, железных дорог и систем водоснабжения. Но для сравнения, только в 2023 году Всемирным банком было выделено 72,8 млрд долларов странам-партнерам.

Участники альянса на протяжении нескольких лет обсуждают создание собственной валюты в противовес доллару, однако консенсуса по этому вопросу нет.

Как отмечают эксперты в материале BBC, для стран БРИКС было бы непрактично создавать общую валюту, поскольку их экономики очень разные. Однако вполне возможно, что "в будущем они могут рассмотреть возможность создания валюты, которая будет использоваться для международных торговых платежей, или криптовалюты для международной торговли".

Отдельно аналитики подчеркивают важность расширения БРИКС, ведь только за прошлый год количество членов удвоилось. Вступление стран-производителей энергоресурсов может дать блоку больше возможностей бросить вызов доминированию доллара в торговле нефтью и газом путем перехода на другие валюты.

Однако по мнению экспертов Bloomberg Economics, расширение касается "больше политики, чем экономики".

Расширенный альянс может стать более сильным противовесом объединению стран G7 (США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания).

Таким образом Китай пытается построить альтернативный мировой порядок, "втягивая страны южного полушария в свою экономическую орбиту, бросая вызов гегемонии США".

Со своей стороны РФ, изолированная санкциями США и ЕС из-за войны в Украине, также хочет, чтобы глобальное влияние Вашингтона уменьшилось.

Фото: КНР стремится к расширению БРИКС (Getty Images)

Стоит отметить, что страны БРИКС заняли в целом нейтральную позицию относительно полномасштабной войны в Украине, рассматривая ее больше как региональную проблему, чем глобальный кризис.

Россия принимает саммит БРИКС-2024

В этом году Россия является председательствующей страной в БРИКС и будет принимать 16-й саммит в Казани 22-24 октября 2024 на уровне лидеров государств и правительств.

Российские СМИ пишут, что на встречу были приглашены 36 стран, 18 из них уже подтвердили участие. Как считают аналитики BBC, президент РФ Владимир Путин на предстоящем саммите хочет продемонстрировать, что у него еще есть друзья и союзники в мире, несмотря на полномасштабное вторжение в Украину.

Среди ожиданий от саммита глава Кремля назвал повышение роли БРИКС в международной финансовой системе; развитие сотрудничества между банками; содействие сотрудничеству между налоговыми и таможенными органами стран-участниц.

Также планируется рассмотрение вопросов расширения блока, в частности присоединения Турции, Казахстана, Азербайджана, Малайзии, Таиланда, подавших заявки на вступление.

Напомним, прошлый саммит БРИКС проходил в августе 2023 в Йоханнесбурге (Южно-Африканская Республика). Президент РФ не присутствовал на встрече и выступал онлайн. Путин воздержался от поездки после того, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест.

При подготовке использовались публикации Bloomberg, Reuters, BBC, информация с официальной страницы саммита БРИКС-2024, данные Wikipedia.