Турция подала заявку в БРИКС в стремлении создать альянсы за пределами Запада, - Bloomberg

Турция официально подала заявку на вступление в группу стран БРИКС, объединяющую развивающиеся рынки. Страна стремится усилить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами своих традиционных западных союзов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По мнению анонимных источников агентства, администрация президента Реджепа Тайипа Эрдогана считает, что геополитический центр тяжести смещается от развитых экономик.

По их словам, новые дипломатические шаги страны отражают ее стремление развивать связи со всеми сторонами многополярного мира, продолжая при этом выполнять свои обязательства как ключевого члена НАТО.

Расположенная на стыке Европы и Азии, Турция подала заявку на вступление в БРИКС несколько месяцев назад на фоне разочарования из-за отсутствия прогресса в ее десятилетней попытке вступить в Европейский Союз, добавили люди. Заявка также частично является результатом разногласий с другими членами НАТО после того, как Турция поддерживала тесные связи с Россией после ее вторжения на Украину в 2022 году, добавили источники.

Многовекторная политика

"Турция может стать сильной, процветающей, престижной и эффективной страной, если она улучшит свои отношения с Востоком и Западом одновременно, - заявил Эрдоган в Стамбуле в минувшие выходные. - Любой другой метод не принесет Турции пользы, а только навредит ей".

Группа БРИКС, названная из-за Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, включает в себя некоторые из крупнейших развивающихся экономик. В начале этого года к ней присоединились четыре новых члена - Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия и Египет. Саудовская Аравия была приглашена присоединиться, хотя королевство еще не сделало этого.

Дальнейшее расширение группы может быть обсуждено на саммите в Казани, Россия, 22-24 октября, заявили источники Bloomberg. Малайзия, Таиланд и близкий союзник Турции Азербайджан также стремятся присоединиться.