Почему Турция подала заявку в БРИКС: эксперт назвала ряд причин

Турция подала заявку на вступление в БРИКС по целому ряду причин. В частности, из-за отказа во вступлении в Европейский Союз.

"Здесь есть несколько аспектов. Первое, Турция давно, десятилетиями хотела вступить в Европейский Союз, но мы видим, что европейские страны отказывают Турции. У нее существует определенная обида на этот счет. Также Турция, являясь членом НАТО, как мы видим, поддерживает и прочны отношения с Россией, и пытается вести свою собственную внешнюю политику по отношению к Ближнему Востоку.

Как отмечает эксперт, Турция ведет свою собственную игру, которая означает попытку вести внешнюю политику в соответствии со своими национальными интересами.

"Соответственно Турции на сегодняшний день интересны разные площадки, особенно учитывая, что в мире много малых и средних государств ратуют за многополярность. Также многие считают, что Запад теряет свою силу, с одной стороны свой потенциал, и появляются новые полюсы влияния, в числе которых Китай".

По ее словам, БРИКС ранее рассматривался просто как клуб экономически растущих государств.

"Мы с вами услышали последний год активизацию вокруг BRICS, но эта организация появилась еще в 2000-х годах фактически. В ее состав ходили четыре государства – Россия, Бразилия, Индия и Китай. Впоследствии еще добавилась Южноафриканская республика. И западные экономисты как раз разработали эту площадку, рассчитывая, что именно эти государства станут двигателем глобальной экономики. Но экономики этих стран двигались разными направлениями, не все стали такими важными на глобальном уровне. голос, чем влиятельная организация на глобальном уровне.

В современном мире БРИКС трансформируется под влиянием Китая.

"Ситуация меняется, особенно в контексте российской агрессии против Украины. Китай, находящийся в противостоянии с Соединенными Штатами Америки, США строит вокруг себя такую крепкую экосистему. С одной стороны, это экономическая экосистема в виде БРИКС, потому что все-таки это экономическое единение, где Китай пытается усилить собственные финансовые институты, в частности, Банк развития БРИКС".

Китай считает, что, будучи второй экономикой мира, он недооценен и недополучает свой голос в финансовых институтах, на которые оказывает влияние США. Это Всемирный банк и Международный валютный банк и другие.

По словам Бутырской, Китай не ставит предпосылок к своим странам-партнерам, с которыми он имеет экономические связи. К тому же БРИКС как структура не ставит предпосылок в страны, которые хотят вступить, в отличие от Европейского Союза, который имеет серьезный перечень условий и критериев, которым должно соответствовать то или иное государство.

"Страны-члены БРИКС хотят продолжать торговлю с Россией. Очевидно, что им не хочется подпадать под санкции европейских стран. В этом случае доллар и евро становятся определенным образом опасными валютами. И Россия уже не только предлагала, она уже интегрировала торговлю с ними на двустороннюю". основе с помощью национальных валют. Но сейчас речь идет о том, что Россия не без помощи Китая и в рамках площадок БРИКС хотела создать независимую систему, где страны могли бы торговать без западного влияния.

Ранее РБК-Украина сообщало, что по данным СМИ, Турция официально подала заявку на вступление в группу стран БРИКС, объединяющую развивающиеся рынки. Страна стремится усилить свое глобальное влияние и наладить новые связи вне своих традиционных западных союзов.

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