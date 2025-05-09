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Вступление в ЕС раньше 2030 года? Стефанишина назвала новый срок готовности Украины

Киев, Пятница 09 мая 2025 19:13
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Вступление в ЕС раньше 2030 года? Стефанишина назвала новый срок готовности Украины Фото: Ольга Стефанишина, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина хочет полностью соответствовать критериям для вступления в Евросоюз до 2027 года. Сейчас страна придерживается поставленных перед собой таймингов.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

У Стефанишиной спросили, можно ли железно сказать, что Украина станет членом Евросоюза до 2030 года.

Чиновница подчеркнула, что у нее есть "четкий тайминг", которого Украина придерживается. При этом видение Украины совпадает с видением некоторых стран ЕС.

"Поделиться я не могу этим таймингом, но могу сказать, что все обязательства, по которым Украина не требует переходных периодов или определенных исключений, мы рассчитываем на период до 2027 года", - добавила она.

Сроки вступления Украины в ЕС

Напомним, ранее посол ЕС в Украине Катарина Матернова в блиц-интервью РБК-Украина подчеркивала, что если нынешний темп подготовки Украины к членству в ЕС сохранится, то страна вступит в блок до 2030 года.

В свою очередь министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис подчеркивал, что вступление Украины в ЕС до 2030 года должно стать целью для всех европейских стран.

При этом премьер-министр Финляндии Петтери Орпо подчеркивал, что 2030 год - это должен быть самый поздний срок для вступления Украины в Евросоюз.

К слову, сейчас начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз блокирует Венгрия. Киев уже договорился о регулярных контактах с Будапештом, чтобы решить такую проблему.

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Евросоюз Вступление в ЕС Ольга Стефанишина
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