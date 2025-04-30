Когда Украина вступит в ЕС: что говорит посол Матернова о сроках и условиях

Украина все еще может стать членом Европейского Союза до 2030 года, если сохранится нынешний темп подготовки к вступлению.

Сможет ли Украина стать членом ЕС до 2030 года

Матернова напомнила, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже озвучивала 2030 год как реалистичную цель. Однако предупредила, что процесс не будет легким.

"Если нынешний темп подготовки сохранится, то это - все еще реалистичная цель. Но хочу подчеркнуть: будут проблемы, задержки, отклонения от маршрута. Для нас, кто работает внутри системы, это не так уж и пугает - такова уж природа этого процесса. Да, иногда бывает сложно. Это случается", - сказала она.

Посол добавила, что в процессе расширения ЕС часто возникают трудности.

"В случае с расширением, как и во многих других политиках, нужно время, чтобы прийти к согласию, но обычно мы его достигаем", - отметила Матернова.

Как оценивается темп переговоров

Матернова считает, что Украина активно продолжает техническую подготовку к вступлению в Европейский Союз.

"Мы до сих пор очень активно работаем над оценками и технической подготовкой - и это очень хорошо. То есть, вся хлопотная и технически сложная работа продолжается. Мы уже готовим первые черновики следующего отчета о расширении, который должен появиться осенью. Обсуждение по кластерам происходят, продолжается скрининг, подготовка к открытию", - сказала дипломат.

Она также подчеркнула важность непрерывности этого процесса:

"Параллельно продолжается работа над реформами. Сейчас мы имеем небольшое промедление в Раде, но я уверена, что на следующих пленарных заседаниях дела сдвинутся. Это важно - чтобы кропотливая, сложная и ресурсозатратная работа продолжалась, одновременно с политическими дебатами", - ответила посол.

Украину и Молдову могут "разделить" на пути в ЕС

Она также прокомментировала дискуссии вокруг возможного разделения евроинтеграционного курса Украины и Молдовы, а также реакцию украинской власти на такие предположения.

"Я считаю, что слова комиссара были несколько вырваны из контекста, поскольку она не говорила о подготовке или рассмотрении такого варианта, а лишь отметила, что нельзя исключать такой возможности - а это большая разница. Я понимаю реакцию вице-премьера (Ольги Стефанишиной, - ред.) - если бы я была на ее месте, тоже бы так отреагировала", - отметила Матернова.

По ее словам, обсуждения по евроинтеграции продолжаются во многих плоскостях.

"Обсуждения продолжаются - между ЕС и Украиной, Украиной и Венгрией, Венгрией и ЕС, а также между странами-членами ЕС. Все это еще происходит. Мы точно не находимся в точке неизбежного "разъединения" - абсолютно нет. И, по моему мнению, нет причин для паники", - заверила она.

Посол отметила, что технически "разделение" Украины и Молдовы возможно, поскольку каждая страна оценивается отдельно, но это не означает, что ЕС имеет соответствующие планы или намерения.

"Хочу также подчеркнуть, что окончательное решение будет зависеть от стран-членов ЕС и должно приниматься единогласно. Но опять же - пока не стоит делать окончательных выводов. Мы еще далеко от того момента. Как я уже не раз говорила, процесс принятия решений в ЕС иногда медленный, иногда сложный, но я убеждена, что мы в конце концов придем к правильному решению по Украине", - сказала она.

Удастся ли снять вето Венгрии на открытие переговорных кластеров

Дипломат также прокомментировала текущую ситуацию с открытием переговорных кластеров в рамках процесса вступления Украины в ЕС. По ее словам, цель открыть все шесть переговорных кластеров (которые охватывают 33 из 35 разделов переговорного досье) остается актуальной, в том числе - и на 2025 год.

"Трудно спекулировать относительно сроков, особенно когда речь идет даже не о конечном вступлении в ЕС. На это я еще решалась прогнозировать дату до конца десятилетия. Но думаю, что мы просто должны дождаться развития событий в ближайшие несколько недель, чтобы увидеть, что будет дальше", - отметила дипломат.

В ответ на вопрос о возможности снять блокировку со стороны Венгрии, Матернова выразила осторожный оптимизм: "Я на это надеюсь".