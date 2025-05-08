Украина должна стать членом ЕС до 2030 года: Литва выступила с важным заявлением
Вступление Украины в ЕС так же важно для самой Европы, как и для Украины. Поэтому членство Украины к 2030 году должно быть целью всех стран Евросоюза.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса.
По его словам, необходимо обеспечить равное и объективное применение принципа результативности ко всем кандидатам в ЕС и двусторонние вопросы не должны нарушать повестку дня расширения ЕС, а отдельные страны ЕС должны быть ограничены в своих возможностях необоснованно манипулировать процессом расширения.
"Членство Украины в ЕС так же важно для самой Европы, как и для Украины. Это будет самой надежной гарантией безопасности, которую ЕС предоставит Украине, и крупным геополитическим достижением для Европы. Членство Украины к 2030 году должно быть нашей общей целью", - сказал он.
По мнению Будриса, Украина, несмотря на жестокую российскую агрессию, выполняет свою домашнюю работу - внедряет рекомендации и реформы Европейской комиссии.
"Мы в ЕС также должны выполнить свою домашнюю работу и мобилизовать всю необходимую политическую волю", - заявил министр.
Глава МИД подчеркнул, что для Литвы неприемлемо, что открытие даже первой главы переговоров с Украиной до сих пор искусственно затягивается.
По мнению Будриса, процесс евроинтеграции Украины должен идти быстрее, и до конца июня необходимо открыть не менее трех глав переговоров.
Вступление Украины в ЕС
В последние дни прозучало уже большое количество заявлений о вступлении Украины в ЕС. В частности, по словам президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, интеграция Украины в ЕС будет "самой сильной" гарантией безопасности, поскольку мир и "европейская интеграция всегда шли рука об руку".
При этом, по словам президента Украины Владимира Зеленского, некоторые европейские лидеры блокируют переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Они руководствуются не интересами собственной страны, а хотят угодить России.
Вероятно, президент имеет ввиду премьера Венгрии Виктора Орбана, который принял участие в опросе для венгров по поводу членства Украины в ЕС. Он проголосовал против такой интеграции.
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