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Украина должна стать членом ЕС до 2030 года: Литва выступила с важным заявлением

Литва, Четверг 08 мая 2025 15:26
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Украина должна стать членом ЕС до 2030 года: Литва выступила с важным заявлением Фото: министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Вступление Украины в ЕС так же важно для самой Европы, как и для Украины. Поэтому членство Украины к 2030 году должно быть целью всех стран Евросоюза.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Литвы Кястутиса Будриса.

По его словам, необходимо обеспечить равное и объективное применение принципа результативности ко всем кандидатам в ЕС и двусторонние вопросы не должны нарушать повестку дня расширения ЕС, а отдельные страны ЕС должны быть ограничены в своих возможностях необоснованно манипулировать процессом расширения.

"Членство Украины в ЕС так же важно для самой Европы, как и для Украины. Это будет самой надежной гарантией безопасности, которую ЕС предоставит Украине, и крупным геополитическим достижением для Европы. Членство Украины к 2030 году должно быть нашей общей целью", - сказал он.

По мнению Будриса, Украина, несмотря на жестокую российскую агрессию, выполняет свою домашнюю работу - внедряет рекомендации и реформы Европейской комиссии.

"Мы в ЕС также должны выполнить свою домашнюю работу и мобилизовать всю необходимую политическую волю", - заявил министр.

Глава МИД подчеркнул, что для Литвы неприемлемо, что открытие даже первой главы переговоров с Украиной до сих пор искусственно затягивается.

По мнению Будриса, процесс евроинтеграции Украины должен идти быстрее, и до конца июня необходимо открыть не менее трех глав переговоров.

Вступление Украины в ЕС

В последние дни прозучало уже большое количество заявлений о вступлении Украины в ЕС. В частности, по словам президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, интеграция Украины в ЕС будет "самой сильной" гарантией безопасности, поскольку мир и "европейская интеграция всегда шли рука об руку".

При этом, по словам президента Украины Владимира Зеленского, некоторые европейские лидеры блокируют переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Они руководствуются не интересами собственной страны, а хотят угодить России.

Вероятно, президент имеет ввиду премьера Венгрии Виктора Орбана, который принял участие в опросе для венгров по поводу членства Украины в ЕС. Он проголосовал против такой интеграции.

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