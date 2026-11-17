РФ повторно атаковала Киев баллистикой, в городе раздались взрывы
Россияне во вторник утром, 17 ноября, атаковали Киев баллистикой. В городе в очередной раз раздались мощные взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Воздушных сил ВСУ.
"Красный уровень опасности! Призываем жителей города пройти к ближайшим укрытиям", - говорилось в сообщении КГВА в 05:36.
Параллельно тревога распространилась в большинстве других областей Украины, а воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистики.
Спустя еще несколько минут военные зафиксировали пуски ракет, а уже в 05:40 в городе прозвучала серия мощных взрывов.
Где объявили тревогу
По состоянию на 05:47 карта воздушных тревог выглядит так. Как видно, сигнал продолжается с фактически в половине страны.
Обстрелы Киева
Напомним, что этой ночью россияне уже атаковали Киев баллистикой. По словам мэра столицы Виталия Кличко, враг попал в Северный и Южный мосты.
Кроме того, россияне повредили системы критической инфраструктуры. Из-за этого в некоторых районах столицы возникли перебои с водой и теплом.