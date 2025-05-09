Вступ до ЄС раніше 2030 року? Стефанішина назвала новий термін готовності України

Україна хоче повністю відповідати критеріям для вступу до Євросоюзу до 2027 року. Наразі країна дотримується поставлених перед собою таймінгів.

Про це заявила віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

У Стефанішиної запитали, чи можна залізно сказати, що Україна стане членом Євросоюзу до 2030 року.

Чиновниця підкреслила, що у неї є "чіткий таймінг", якого Україна дотримується. При цьому бачення України збігається з баченням деяких країн ЄС.

"Поділитися я не можу цим таймінгом, але можу сказати, що всі зобов'язання, за якими Україна не потребує перехідних періодів або певних винятків, ми розраховуємо на період до 2027 року", - додала вона.