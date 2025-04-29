Украина и Венгрия договорились о регулярных контактах для разблокировки пути в ЕС

Украина и Венгрия будут регулярно проводить консультации, чтобы снять блокировку переговоров об украинском членстве в Евросоюзе.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Мы договорились, что с 12 мая на регулярной основе будут работать команды, которые сегодня присутствовали в Будапеште с украинской и венгерской сторон, до тех пор пока мы не определим весь перечень задач в рамках тех одиннадцати рекомендаций, которые являются предметом беспокойства венгерской стороны", - рассказала чиновница, комментируя результаты своего визита в Будапешт.

Вице-премьер уточнила, что для встречи с венгерскими чиновниками Украина подготовила предложения, которые помогут урегулировать спорные вопросы.

По ее словам, на этой неделе украинские чиновники будут работать над контрпредложениями Будапешта. Уже 12 мая могут быть промежуточные результаты.

"Я надеюсь, что этот диалог будет иметь все шансы проложить путь к разблокированию переговорного процесса", - рассказала Стефанишина.

Она уточнила, что от представителей на переговорах Венгрии не было резких или радикальных заявлений.