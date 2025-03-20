Нужно помочь Украине стать членом ЕС самое позднее к 2030 году, - премьер Финляндии
Финляндия считает, что Украине нужно помочь как можно скорее стать членом ЕС. Самый поздний срок для членства Украины до 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, которого цитирует The Guardian.
Он отметил, что Россия есть и будет постоянной угрозой для ЕС и Европы. Поэтому целью для Европы должно быть создание "европейского столба НАТО как можно сильнее и менее зависимым от других".
"Это очень амбициозная цель, но мы должны начать прямо сейчас", - подчеркнул Орпо.
Премьер Финляндии, который вчера, 19 марта, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским также подчеркнул, что украинцы "действительно хотят быть членом ЕС, они хотят быть одним из нас".
"Именно поэтому мы должны помочь им, поддержать их на пути к членству как можно быстрее, самое позднее до 2030 года", - заявил премьер.
Зеленский ездил в Финляндию
Напомним, 18 марта стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Финляндию. Во время пребывания он провел встречи с руководством страны, в частности с президентом Александром Стуббом и премьер-министром Петтери Орпо.
Кроме этого, Зеленский пообщался со студентами и преподавателями Хельсинкского университета и Университета Тампере. Вместе с президентом Стуббом он также посетил самое большое укрытие в Хельсинки, рассчитанное на 6 тысяч человек.
Уже сегодня, 20 марта, Зеленский приехал в Норвегию, где также проведет ряд встреч.
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