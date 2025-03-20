Нужно помочь Украине стать членом ЕС самое позднее к 2030 году, - премьер Финляндии

Финляндия считает, что Украине нужно помочь как можно скорее стать членом ЕС. Самый поздний срок для членства Украины до 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, которого цитирует The Guardian .

Он отметил, что Россия есть и будет постоянной угрозой для ЕС и Европы. Поэтому целью для Европы должно быть создание "европейского столба НАТО как можно сильнее и менее зависимым от других".

"Это очень амбициозная цель, но мы должны начать прямо сейчас", - подчеркнул Орпо.

Премьер Финляндии, который вчера, 19 марта, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским также подчеркнул, что украинцы "действительно хотят быть членом ЕС, они хотят быть одним из нас".

"Именно поэтому мы должны помочь им, поддержать их на пути к членству как можно быстрее, самое позднее до 2030 года", - заявил премьер.