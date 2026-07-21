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Главная » Жизнь » Образование

Поступление-2026: где искать рейтинг абитуриентов, чтобы оценить свои шансы на бюджет

08:07 21.07.2026 Вт
3 мин
Как часто обновляются рейтинговые списки?
aimg Василина Копытко
Поступление-2026: где искать рейтинг абитуриентов, чтобы оценить свои шансы на бюджет Подача заявлений стартовала 19 июля (фото: Freepik)
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Во время вступительной кампании 2026 года абитуриенты могут отслеживать свою позицию в рейтинге, конкурсные баллы и статусы заявлений на официальных онлайн-платформах.

РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа" рассказывает, где искать актуальную информацию и как пользоваться сервисами.

Главное:

  • Где искать: Рейтинговые списки поступающих в 2026 году публикуются на сайте информационной системы Вступ.ОСВІТА.UA.
  • Источник данных: Вся информация автоматически подтягивается с ЕДЕБО и обновляется ежесуточно.
  • Период публикации: Списки по каждой специальности доступны с 19 июля до завершения зачисления.
  • Что можно узнать: Конкурсные баллы, результаты экзаменов, текущие статусы заявлений и проходные баллы прошлых лет для оценки собственных шансов.
  • Дополнительно: Платформа позволяет просматривать полную информацию об выбранном вузе, включая программы подготовки, контакты приемных комиссий и стоимость обучения.

Главные платформы для мониторинга

Самые надежные источники данных, которые обновляют на основе Единой государственной базы по вопросам образования (ЕДЕБО), являются:

  • Вступ.ОСВІТА.UA - основной агрегатор, где публикуются рейтинговые списки всех учреждений высшего и профессионального высшего образования Украины. Как пользоваться: выбираете регион, учебное заведение и специальность. Вы получите полный список абитуриентов с их конкурсными баллами, результатами экзаменов и статусами заявлений в реальном времени.
  • Система ЕДЕБО - официальный государственный ресурс. Здесь можно найти подробную информацию о конкурсных предложениях и статусе каждого поданного заявления.

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Дополнительные возможности

Кроме официальных списков, поступающие могут воспользоваться следующими инструментами:

  • Сайты университетов: Большинство вузов дублируют рейтинговые списки на собственных официальных сайтах (обычно в разделах "Введение" или "Приемная комиссия"). Это удобно, если вы хотите проверить данные только одного конкретного учебного заведения.
  • Посторонние сервисы (например, AcademHub): позволяют выполнить быстрый поиск абитуриентов по фамилии и инициалам. Система мгновенно подтягивает все заявления, конкурсные баллы и позиции в рейтингах с официальной базы.

Что можно узнать из рейтингов

Рейтинговые списки публикуются по каждой специальности в период подачи заявлений и зачисления (с 19 июля по 1 августа). В них указываются:

  • Конкурсные баллы абитуриентов.
  • Результаты вступительных экзаменов и сертификатов НМТ.
  • Статус заявления (например, "Допущен к конкурсу", "Рекомендовано к зачислению" и т.п.).

Для стратегического планирования поступления на сайте Вступ.ОСВІТА.UA можно просмотреть статистические данные за прошлые годы. Это поможет оценить проходные баллы на бюджет и контракт и спрогнозировать свои шансы на вступление в текущем году.

Читайте также, что 19 июля в Украине стартовал прием заявлений для поступления на бакалавриат. В этом году у абитуриентов есть возможность подать 10 заявлений, из них - 5 на бюджет. Это можно сделать до 18:00 1 августа.

Ранее мы писали о том, что для большинства специальностей для поступления на бюджет нужно не менее 130 баллов, а для элитных направлений (право, медицина, международные отношения) - 150 баллов как на бюджет, так и на контракт. Абитуриенты могут самостоятельно рассчитать свой конкурсный балл с помощью специального калькулятора.

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