Поступление-2026: где искать рейтинг абитуриентов, чтобы оценить свои шансы на бюджет
Во время вступительной кампании 2026 года абитуриенты могут отслеживать свою позицию в рейтинге, конкурсные баллы и статусы заявлений на официальных онлайн-платформах.
РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа" рассказывает, где искать актуальную информацию и как пользоваться сервисами.
Главное:
- Где искать: Рейтинговые списки поступающих в 2026 году публикуются на сайте информационной системы Вступ.ОСВІТА.UA.
- Источник данных: Вся информация автоматически подтягивается с ЕДЕБО и обновляется ежесуточно.
- Период публикации: Списки по каждой специальности доступны с 19 июля до завершения зачисления.
- Что можно узнать: Конкурсные баллы, результаты экзаменов, текущие статусы заявлений и проходные баллы прошлых лет для оценки собственных шансов.
- Дополнительно: Платформа позволяет просматривать полную информацию об выбранном вузе, включая программы подготовки, контакты приемных комиссий и стоимость обучения.
Главные платформы для мониторинга
Самые надежные источники данных, которые обновляют на основе Единой государственной базы по вопросам образования (ЕДЕБО), являются:
- Вступ.ОСВІТА.UA - основной агрегатор, где публикуются рейтинговые списки всех учреждений высшего и профессионального высшего образования Украины. Как пользоваться: выбираете регион, учебное заведение и специальность. Вы получите полный список абитуриентов с их конкурсными баллами, результатами экзаменов и статусами заявлений в реальном времени.
- Система ЕДЕБО - официальный государственный ресурс. Здесь можно найти подробную информацию о конкурсных предложениях и статусе каждого поданного заявления.
Дополнительные возможности
Кроме официальных списков, поступающие могут воспользоваться следующими инструментами:
- Сайты университетов: Большинство вузов дублируют рейтинговые списки на собственных официальных сайтах (обычно в разделах "Введение" или "Приемная комиссия"). Это удобно, если вы хотите проверить данные только одного конкретного учебного заведения.
- Посторонние сервисы (например, AcademHub): позволяют выполнить быстрый поиск абитуриентов по фамилии и инициалам. Система мгновенно подтягивает все заявления, конкурсные баллы и позиции в рейтингах с официальной базы.
Что можно узнать из рейтингов
Рейтинговые списки публикуются по каждой специальности в период подачи заявлений и зачисления (с 19 июля по 1 августа). В них указываются:
- Конкурсные баллы абитуриентов.
- Результаты вступительных экзаменов и сертификатов НМТ.
- Статус заявления (например, "Допущен к конкурсу", "Рекомендовано к зачислению" и т.п.).
Для стратегического планирования поступления на сайте Вступ.ОСВІТА.UA можно просмотреть статистические данные за прошлые годы. Это поможет оценить проходные баллы на бюджет и контракт и спрогнозировать свои шансы на вступление в текущем году.
Читайте также, что 19 июля в Украине стартовал прием заявлений для поступления на бакалавриат. В этом году у абитуриентов есть возможность подать 10 заявлений, из них - 5 на бюджет. Это можно сделать до 18:00 1 августа.
Ранее мы писали о том, что для большинства специальностей для поступления на бюджет нужно не менее 130 баллов, а для элитных направлений (право, медицина, международные отношения) - 150 баллов как на бюджет, так и на контракт. Абитуриенты могут самостоятельно рассчитать свой конкурсный балл с помощью специального калькулятора.