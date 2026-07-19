Стартовал прием заявлений в вузы: сколько баллов нужно на бюджет и когда будут результаты

19 июля в Украине начался прием заявлений для поступления на бакалавриат через электронные кабинеты абитуриента на портале ЕГЭБО. Процесс продлится до 18:00 1 августа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на МОН .

Главное: Сроки: Подача заявлений на бакалавриат длится с 19 июля по 18:00 1 августа через электронные кабинеты ЕГЕБО.

Подача заявлений на бакалавриат длится с 19 июля по 18:00 1 августа через электронные кабинеты ЕГЕБО. Правила: Можно подать до 10 заявлений (не более 5 в бюджет). Приоритетность определяется один раз и изменению не подлежит.

Можно подать до 10 заявлений (не более 5 в бюджет). Приоритетность определяется один раз и изменению не подлежит. Конкурсный балл: Рассчитывается по формуле с учетом весовых коэффициентов предметов и региональных/отраслевых надбавок.

Рассчитывается по формуле с учетом весовых коэффициентов предметов и региональных/отраслевых надбавок. Пороги: Для бюджета - от 130 до 150 баллов, для контракта - преимущественно от 100 баллов НМТ.

Для бюджета - от 130 до 150 баллов, для контракта - преимущественно от 100 баллов НМТ. Льготы: Квоты и льготы следует активировать в приемной комиссии до момента подачи первого заявления.

Квоты и льготы следует активировать в приемной комиссии до момента подачи первого заявления. Результаты: Списки рекомендованных - до 6 августа, подтверждение места обучения - до 11 августа, зачисление - до 13 августа.

Главные правила подачи заявлений

В этом году поступающие могут подать до 10 заявлений, из которых не более 5 - на бюджет. Ключевым этапом является определение приоритетности:

Приоритетность: от 1 (самый высокий) до 10.

от 1 (самый высокий) до 10. Стратегия выбора: не следует ставить "нежелательный" бюджет выше желаемого контракта. Полученная рекомендация по высшему приоритету автоматически блокирует возможность поступления на более низкие.

"В прошлом году 86% поступающих на бакалавриат были зачислены по одному из трех первых приоритетов. А по своему первому приоритету вступили каждые трое из пяти первокурсников", - отмечает заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко.

Что следует помнить:

После подачи заявления изменить приоритет уже невозможно.

Аннулирование заявления с приоритетом не восстанавливает использованный номер приоритета.

Получение рекомендации по высшему приоритету лишает права на бюджет по более низким.

Отказ от рекомендации на бюджет означает утрату предложения государственного гранта.

Как рассчитывается конкурсный бал

Конкурсный балл - это не просто среднее арифметическое результатов НМТ. Это сложный расчет по формуле, где каждый предмет имеет свой "вес" в зависимости от специальности.

Результаты предметов НМТ умножаются на специальные коэффициенты. Например, для технических специальностей ключевым является результат по математике, для гуманитарных - украинский язык и история, для медицинских - биология и химия.

Именно поэтому поступающие с одинаковыми результатами НМТ могут иметь разные конкурсные баллы на разные специальности.

Дополнительные коэффициенты:

Отраслевой коэффициент (1,02): применяется к заявлениям с приоритетностью 1 или 2 по специальностям, поддерживаемым государством (инженерия, математика, образование, сельское хозяйство, безопасность и оборона и т.п.). В других случаях - 1,00.

применяется к заявлениям с приоритетностью 1 или 2 по специальностям, поддерживаемым государством (инженерия, математика, образование, сельское хозяйство, безопасность и оборона и т.п.). В других случаях - 1,00. Региональный коэффициент: зависит от расположения заведения. Для ЗВО в Николаевской, Запорожской, Одесской, Сумской и Харьковской областях он составляет 1,07 . Для Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областей - 1,04 .

зависит от расположения заведения. Для ЗВО в Николаевской, Запорожской, Одесской, Сумской и Харьковской областях он составляет . Для Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областей - . Творческие специальности: 70% успеха обеспечивает творческий конкурс.

Предварительно рассчитать свой результат можно на сайте vstup.edbo.gov.ua. Однако помните: окончательный балл автоматически определяет система ЕГЭБО с учетом всех составляющих.

Минимальные пороговые баллы

При вступлении в бюджет и контракт действуют разные минимальные пороги:

150 баллов: для специальностей "Международные отношения", "Право", "Международное право", "Публичное управление и администрирование", "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия", "Медицинская психология", а также для специализации "Международные экономические отношения".

для специальностей "Международные отношения", "Право", "Международное право", "Публичное управление и администрирование", "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия", "Медицинская психология", а также для специализации "Международные экономические отношения". 140 баллов: минимальный порог специальности "Фармация".

минимальный порог специальности "Фармация". 130 баллов: минимум для поступления в бюджет по другим специальностям.

минимум для поступления в бюджет по другим специальностям. 100 баллов: минимальный порог для поступления на контракт (если иное не определено Правилами приема конкретного ЗВО).

Особые условия: квоты и льготы

Поступающие, относящиеся к льготным категориям, принимают участие в конкурсе по отдельным правилам:

Квота-1: распространяется на детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей с инвалидностью и т.д. Такие поступающие конкурируют за бюджетные места только в пределах своей квоты на основе результатов НМТ.

распространяется на детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей с инвалидностью и т.д. Такие поступающие конкурируют за бюджетные места только в пределах своей квоты на основе результатов НМТ. Квота-2: предусмотрена для абитуриентов, место жительства которых зарегистрировано или задекларировано на временно оккупированных территориях (ТОТ) или в зонах активных боевых действий.

Важно: если на момент подачи заявления территориальное общество потеряло статус оккупированной или зоны активных боевых действий, право на использование квоты-2 не применяется.

Для других категорий (в частности участников боевых действий, детей УБД, ВПЛ и т.п.) действуют другие механизмы государственной поддержки.

В частности, ВПЛ и дети участников боевых действий имеют право на получение социальной стипендии (в случае поступления в бюджет) и право на первоочередной перевод на вакантные места госзаказа, если таковые появятся после завершения основного этапа зачисления.

Как подтвердить льготу

Подтвердить право на льготы необходимо до подачи первого заявления. Процедура выглядит так:

Обратитесь в любое учреждение высшего или профессионального высшего образования (лично или дистанционно по электронной почте, если вы находитесь за границей или на ТОТ).

Приемная комиссия проверит ваши документы и внесет данные в ЕГЭБО.

После этого льгота будет автоматически отображаться при подаче всех последующих заявлений.

Сроки для подтверждения:

Для участия в конкурсе по собеседованию, квоте-1 или квоте-2: до 1 августа, 18:00 (завершение регистрации заявлений).

(завершение регистрации заявлений). Для льгот на перевод на бюджетные места (после зачисления на контракт): до 1 октября.

Примечание: Если вы поступаете по квотам, обязательно убедитесь, что данные о вашем льготном статусе отображены в электронном кабинете до того, как вы нажмете кнопку "Подать заявление".

Кто вступает за собеседованием

Вместо сдачи НМТ по результатам собеседования могут поступать только определенные законом категории:

Ветераны войны (в том числе лица с инвалидностью в результате войны и участники боевых действий).

Лица, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Поступающие, которым отказано в регистрации на НМТ из-за невозможности создания особых (специальных) условий.

Поступающие, находящиеся на ТОТ или территории активных боевых действий (или выехавшие оттуда). Они могут выбрать либо результаты НМТ, либо собеседование по предметам НМТ непосредственно в выбранном ЗВО.

Важно: Срок регистрации на вступление по собеседованию на бюджет уже истек (10 июля). Однако для тех, кто планирует вступление исключительно на контракт, возможность зарегистрироваться в электронном кабинете открыта до 18:00 25 июля.

Когда ждать результатов: ключевые даты

После подачи заявлений поступающим следует ориентироваться на следующие сроки:

До 6 августа: обнародование списков лиц, рекомендованных к зачислению. Статус заявлений в кабинете изменится на "Рекомендовано" (бюджет или контракт).

обнародование списков лиц, рекомендованных к зачислению. Статус заявлений в кабинете изменится на "Рекомендовано" (бюджет или контракт). До 11 августа (18:00): поступающие должны окончательно подтвердить выбор места обучения в своем электронном кабинете.

поступающие должны окончательно подтвердить выбор места обучения в своем электронном кабинете. До 13 августа: завершение зачисления в бюджет и контракт по заявлениям с приоритетностью.

Вступительная кампания продолжается до 15 октября 2026 года. Следует учитывать, что учреждения высшего образования могут проводить дополнительные наборы на контрактные места, самостоятельно определяя сроки их проведения.