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Главная » Жизнь » Образование

Бюджет и контракт: сколько минимально баллов нужно для поступления в 2026 году

08:07 11.07.2026 Сб
2 мин
На какие специальности самый высокий конкурсный порог?
aimg Василина Копытко
Бюджет и контракт: сколько минимально баллов нужно для поступления в 2026 году Абитуриентам нужно набрать не менее 130 баллов для поступления на бюджет для большинства специальностей (фото: Freepik)
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Порог конкурсного балла для абитуриентов в 2026 году зависят от специальности, которую выбрал абитуриент. Самые высокие требования на престижные направления: медицина, право, международные отношения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".

Главное:

  • Для большинства специальностей установлен минимальный конкурсный балл для поступления на бюджет - 130.
  • На ряд престижных специальностей (право, медицина, международные отношения) действует повышенный порог - 150 баллов (как для бюджета, так и для контракта).
  • Для специальности "Фармация" минимальный порог составляет 140 баллов.
  • Конкурсный балл рассчитывается исходя из результатов НМТ с применением весовых коэффициентов, определенных МОН.

Правила поступления-2026

Согласно Порядку приема на обучение в учреждения высшего образования, в 2026 году университеты самостоятельно определяют минимальный конкурсный балл для участия в конкурсном отборе в своих Правилах приема, однако он не может быть ниже государственных стандартов.

Пороговые баллы по специальностям:

  • 150 баллов: "Международные отношения", "Публичное управление и администрирование", "Право", "Международное право", "Международные экономические отношения", а также медицинские специальности ("Стоматология", "Медицина", "Педиатрия", "Медицинская психология"). Этот порог действует для вступления как в бюджет, так и на контракт.
  • 140 баллов: Установлено для специальности "Фармация" (также для бюджета и контракта).
  • 130 баллов: Базовый минимальный балл для поступления на бюджетную форму обучения по всем другим специальностям.
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Фото: что нужно знать абитуриентам о поступлении (инфографика РБК-Украина)

Конкурсный балл формируется путем перевода тестовых результатов каждого предмета НМТ в 200-балльную шкалу с учетом весовых коэффициентов, установленных Министерством образования и Украины для каждой специальности.

Снизят ли конкурсный порог для элитных специальностей

Недавно союз ректоров обратился к министрам образования и науки Украины Оксену Лисовому с призывом снизить минимальный конкурсный балл для поступления на элитные специальности со 150 до 130 баллов. Однако МОН заявило, что не будет пересматривать минимальный конкурсный балл.

Ранее мы делились рейтингом вузов, у которых был самый высокий порог для поступления на бюджетную форму обучения в 2025-м.

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