Бюджет и контракт: сколько минимально баллов нужно для поступления в 2026 году

Порог конкурсного балла для абитуриентов в 2026 году зависят от специальности, которую выбрал абитуриент. Самые высокие требования на престижные направления: медицина, право, международные отношения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Освіта.юа ".

Главное: Для большинства специальностей установлен минимальный конкурсный балл для поступления на бюджет - 130.

для поступления на бюджет - 130. На ряд престижных специальностей (право, медицина, международные отношения) действует повышенный порог - 150 баллов (как для бюджета, так и для контракта).

(как для бюджета, так и для контракта). Для специальности "Фармация" минимальный порог составляет 140 баллов.

Конкурсный балл рассчитывается исходя из результатов НМТ с применением весовых коэффициентов, определенных МОН.

Правила поступления-2026

Согласно Порядку приема на обучение в учреждения высшего образования, в 2026 году университеты самостоятельно определяют минимальный конкурсный балл для участия в конкурсном отборе в своих Правилах приема, однако он не может быть ниже государственных стандартов.

Пороговые баллы по специальностям:

150 баллов: "Международные отношения", "Публичное управление и администрирование", "Право", "Международное право", "Международные экономические отношения", а также медицинские специальности ("Стоматология", "Медицина", "Педиатрия", "Медицинская психология"). Этот порог действует для вступления как в бюджет, так и на контракт.

"Международные отношения", "Публичное управление и администрирование", "Право", "Международное право", "Международные экономические отношения", а также медицинские специальности ("Стоматология", "Медицина", "Педиатрия", "Медицинская психология"). Этот порог действует для вступления как в бюджет, так и на контракт. 140 баллов: Установлено для специальности "Фармация" (также для бюджета и контракта).

Установлено для специальности "Фармация" (также для бюджета и контракта). 130 баллов: Базовый минимальный балл для поступления на бюджетную форму обучения по всем другим специальностям.

Фото: что нужно знать абитуриентам о поступлении (инфографика РБК-Украина)

Конкурсный балл формируется путем перевода тестовых результатов каждого предмета НМТ в 200-балльную шкалу с учетом весовых коэффициентов, установленных Министерством образования и Украины для каждой специальности.