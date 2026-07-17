Рейтинг вузов 2026: КНУ Шевченко снова лидер, кто еще вошел в десятку лучших

Обнародовали ежегодный консолидированный рейтинг ЗВО Украины. В 2026 году в перечень вошли 240 университетов из всех регионов. Лидером уже десять лет остается Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Освіта.юа ".

Лучшим художественным заведением признан Киевский национальный университет культуры и искусств, а среди частных университетов первенство удерживает Межрегиональная Академия управления персоналом (МАУП).

Первая двадцатка рейтинга охватывает университеты из 11 украинских городов, в частности, Киева, Львова, Харькова, Одессы, Сум и других.

Каждый из этих рейтингов использует свои критерии, поэтому итоговый список является обобщением, дающим наиболее полную картину эффективности образовательных учреждений.

Консолидированный показатель базируется на данных трех наиболее авторитетных для экспертов и медиа исследований:

Раньше мы делились ежегодным рейтингом "ТОП-200 Украина 2026". В этом году лидером впервые был признан Национальный университет "Львовская политехника".

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