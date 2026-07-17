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Рейтинг вузов 2026: КНУ Шевченко снова лидер, кто еще вошел в десятку лучших

08:07 17.07.2026 Пт
2 мин
В топ-10 вузов попали сразу четыре киевских вуза
aimg Василина Копытко
Рейтинг вузов 2026: КНУ Шевченко снова лидер, кто еще вошел в десятку лучших Консолидированный рейтинг основан на трех наиболее авторитетных исследованиях (фото: facebook.com kyiv.university)
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Обнародовали ежегодный консолидированный рейтинг ЗВО Украины. В 2026 году в перечень вошли 240 университетов из всех регионов. Лидером уже десять лет остается Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".

Главное:

  • Постоянный фаворит: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко в очередной раз возглавил консолидированный рейтинг заведений высшего образования Украины.
  • Методология: Рейтинг сформирован на основе трех ключевых показателей - "Топ-200 Украина", данных "Scopus" и показателей "Бал НМТ на контракт", что обеспечивает комплексную оценку качества образования.
  • Масштаб: В общий список 2026 года вошло 240 университетов, что позволяет отследить образовательные тенденции во всех регионах страны.
  • Конкуренция: Первая десятка демонстрирует стабильно высокие позиции столичных и львовских вузов, остающихся основными центрами академического влияния в Украине.

Как формировали рейтинг

Консолидированный показатель базируется на данных трех наиболее авторитетных для экспертов и медиа исследований:

  • "Топ-200 Украина";
  • "Scopus";
  • "Бал НМТ на контракт".

Каждый из этих рейтингов использует свои критерии, поэтому итоговый список является обобщением, дающим наиболее полную картину эффективности образовательных учреждений.

Читайте также: 22 украинских вуза вошли в престижный мировой рейтинг THE 2026: кто в списке

Топ-10 университетов Украины в 2026 году

Десятка лидеров:

  • Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко
  • Национальный университет "Львовская политехника"
  • НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
  • Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
  • Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника
  • Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
  • Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого
  • Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца
  • Национальный университет "Киево-Могилянская академия"

Первая двадцатка рейтинга охватывает университеты из 11 украинских городов, в частности, Киева, Львова, Харькова, Одессы, Сум и других.

Лучшим художественным заведением признан Киевский национальный университет культуры и искусств, а среди частных университетов первенство удерживает Межрегиональная Академия управления персоналом (МАУП).

Раньше мы делились ежегодным рейтингом "ТОП-200 Украина 2026". В этом году лидером впервые был признан Национальный университет "Львовская политехника".

Читайте также о том, кто вошел в рейтинг лучших университетов по показателям Scopus 2026 года.

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