Рейтинг вузов 2026: КНУ Шевченко снова лидер, кто еще вошел в десятку лучших
Обнародовали ежегодный консолидированный рейтинг ЗВО Украины. В 2026 году в перечень вошли 240 университетов из всех регионов. Лидером уже десять лет остается Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".
Главное:
- Постоянный фаворит: Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко в очередной раз возглавил консолидированный рейтинг заведений высшего образования Украины.
- Методология: Рейтинг сформирован на основе трех ключевых показателей - "Топ-200 Украина", данных "Scopus" и показателей "Бал НМТ на контракт", что обеспечивает комплексную оценку качества образования.
- Масштаб: В общий список 2026 года вошло 240 университетов, что позволяет отследить образовательные тенденции во всех регионах страны.
- Конкуренция: Первая десятка демонстрирует стабильно высокие позиции столичных и львовских вузов, остающихся основными центрами академического влияния в Украине.
Как формировали рейтинг
Консолидированный показатель базируется на данных трех наиболее авторитетных для экспертов и медиа исследований:
- "Топ-200 Украина";
- "Scopus";
- "Бал НМТ на контракт".
Каждый из этих рейтингов использует свои критерии, поэтому итоговый список является обобщением, дающим наиболее полную картину эффективности образовательных учреждений.
Топ-10 университетов Украины в 2026 году
Десятка лидеров:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко
- Национальный университет "Львовская политехника"
- НТУУ "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина
- Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника
- Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича
- Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого
- Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца
- Национальный университет "Киево-Могилянская академия"
Первая двадцатка рейтинга охватывает университеты из 11 украинских городов, в частности, Киева, Львова, Харькова, Одессы, Сум и других.
Лучшим художественным заведением признан Киевский национальный университет культуры и искусств, а среди частных университетов первенство удерживает Межрегиональная Академия управления персоналом (МАУП).
Раньше мы делились ежегодным рейтингом "ТОП-200 Украина 2026". В этом году лидером впервые был признан Национальный университет "Львовская политехника".
Читайте также о том, кто вошел в рейтинг лучших университетов по показателям Scopus 2026 года.