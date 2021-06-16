Зустріч Байдена і Путіна в Женеві: що відомо

Сьогодні у швейцарській Женеві пройде зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Це перший саміт на вищому рівні з моменту обрання Байдена.
РБК-Україна зібрало все, що відомо про цей саміт.
Зустріч Байдена і Путіна пройде на женевській віллі La Grange. Сама зустріч розпочнеться о 13:00 за місцевим часом (14:00 за Києвом). Очікується, що першим на віллу прибуде Путін, якого зустріне президент Швейцарії Гі Пармелен, потім приїде Байден.
Саміт розпочнеться після церемонії фотографування та виступу Пармалена.
Зустріч складатиметься з трьох частин - спочатку буде бесіда у вузькому і розширеному складах, далі запланована перерва на чай, після чого переговори продовжаться. Передбачається, що зустріч триватиме близько п'яти годин.
Відомо, що після саміту президенти Росії і США окремо виступлять на прес-конференціях.
На переговорах у вузькому складі крім Байдена і Путіна будуть присутні держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Зустріч супроводжуватимуть кілька перекладачів.
Переговори в розширеному складі йтимуть через синхрон. З російського боку в них додатково візьмуть участь помічник президента Юрій Ушаков, прес-секретар президента Дмитро Пєсков, посол Росії в США Анатолій Антонов, глава Генштабу Валерій Герасимов, заступник голови МЗС Сергій Рябков і спеціальний представник з сирійського врегулювання Олександр Лаврентьєв.
Порядок денний зустрічі Байдена і Путіна вже погоджений. Вони обговорять двосторонні відносини, питання стратегічної стабільності, кібербезпеку, клімат і Арктику.
Також темами переговорів будуть регіональні проблеми на Близькому Сході, Сирії, Лівії, Афганістані, Корейському півострові, Нагірному Карабасі та Україні. Не виключено, що можуть бути порушені питання Білорусі та ситуації з опозиціонером Олексієм Навальним.
Позавчора після саміту НАТО президент США Джо Байден заявив, що війна на Донбасі не завадить Україні стати частиною Альянсу. Водночас він підкреслив, що головною перешкодою є корупція.
А на самому саміті НАТО була прийнята декларація, в якій Росію закликають припинити підтримку бойовиків на Донбасі, порушення прав в окупованому Криму і знизити ескалацію на кордонах з Україною.
Російський президент Володимир Путін у свою чергу звинуватив Київ у стягуванні військ на Донбас, а також заявив, що вступ України до НАТО є "червоною лінією" для Москви. Генеральний секретар Єнс Столтенберг нагадав йому, що Росія не має жодного права голосу в питанні вступу України до НАТО.
Байден заявив, що зустріч стане перевіркою досягнутих раніше домовленостей з Росією. Він підкреслив, що не шукає конфлікту, але готовий дати відсіч, якщо Москва продовжить шкідливу діяльність, наприклад, в кіберсфері.
У той же час в Росії не чекають, що на зустрічі вдасться досягти якихось проривних домовленостей. У Кремлі підкреслили, що не мають на цей рахунок ілюзій.
Нинішній саміт Байдена і Путіна буде першим на рівні президентів, але особисто вони зустрічалися і раніше. Зокрема, 10 березня 2011 року Байден на посаді віце-президента США зустрічався з Путіним, коли той був прем'єр-міністром Росії.
Детальніше про саміт читайте в матеріалі РБК-Україна "Ніякого "перезавантаження". Чого чекати світу і Україні від зустрічі Байдена і Путіна".