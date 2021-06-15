У Москві назвали теми, які завтра обговорять Байден і Путін. Серед них - Україна

Помічник президента Росії Юрій Ушаков назвав теми зустрічі Джо Байдена і Володимира Путіна в Женеві. Саміт відбудеться вже завтра.

Нагадаємо, Байден напередодні саміту зі своїм російським колегою Володимиром Путіним заявив, що не шукає конфлікту з Росією, але готовий дати відсіч, якщо вона продовжить шкідливу діяльність.

Раніше в Адміністрації президента США відзначили, що від переговорів Байдена і Путіна не варто чекати серйозних практичних результатів, завдання Зустрічі - "прояснити наміри і можливості" обох сторін.