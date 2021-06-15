У Москві назвали теми, які завтра обговорять Байден і Путін. Серед них - Україна
Фото: президенти США і РФ Джо Байден і Володимир Путін (Official White House Photo by David Lienemann)
Помічник президента Росії Юрій Ушаков назвав теми зустрічі Джо Байдена і Володимира Путіна в Женеві. Саміт відбудеться вже завтра.
Про це повідомляє РИА Новости.
Очікувані теми переговорів:
- президенти обговорять стратстабільність, пандемію, боротьбу з кіберзлочинністю, співпрацю в економіці, клімат і Арктику;
- серед регіональних проблем - Україна, Сирія, Лівія, Афганістан і Карабах;
- обговорюватимуться невирішені питання двосторонніх відносин, затримання росіян у третіх країнах, робота диппредставництв;
- можуть торкнутися будь-яку заздалегідь не узгоджену тему на свій розсуд;
- США можуть підняти тему Навального, не виключено обговорення Білорусії;
- попередня робота в рамках підготовки пройшла успішно;
- особливих проблем в узгодженні тем переговорів не було;
- зустріч буде корисна для відносин, є практичний оптимізм, але проривів не очікується;
- буде непогано, якщо вдасться зрушити з місця хоча б частину невирішених питань двосторонніх відносин;
- компромісні домовленості підуть на користь, пора розгрібати завали у відносинах;
- є настрій у разі рішення президентів на повернення послів до Москви і Вашингтона.
Нагадаємо, Байден напередодні саміту зі своїм російським колегою Володимиром Путіним заявив, що не шукає конфлікту з Росією, але готовий дати відсіч, якщо вона продовжить шкідливу діяльність.
Раніше в Адміністрації президента США відзначили, що від переговорів Байдена і Путіна не варто чекати серйозних практичних результатів, завдання Зустрічі - "прояснити наміри і можливості" обох сторін.