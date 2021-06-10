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Швейцарія офіційно назвала місце зустрічі Байдена і Путіна

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Женева, Четвер 10 червня 2021 12:58
Швейцарія офіційно назвала місце зустрічі Байдена і Путіна Фото: Джо Байден і Володимир Путін (колаж РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна пройде на женевській віллі Ла Гранж. Це офіційно підтверджена інформація.

Про це в Twitter повідомляє Міністерство закордонних справ Швейцарії.

"16 червня на легендарній віллі Ла Гранж буде проходити зустріч президента США Байдена і президента Росії Путіна. Швейцарія дякує країнам за довіру, виражену при її виборі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Женеві ввели заборону на польоти безпілотників над містом і всією територією кантону в зв'язку із зустріччю Байдена і Путіна. Заборона буде діяти з 14 до 17 червня. У зону безпеки, де буде діяти особливий режим контролю, включені набережні Женевського озера і акваторія між ними, а також парки "Ла-Гранж" і "О-Вів".

РБК-Україна писало про першу зарубіжну поїздку президента США Джо Байдена, який на тиждень їде в європейське турне, що провести ряд зустрічей і взяти участь в декількох самітах. Зокрема, він братиме участь в саміті G7 в Британії, після чого відправиться до Брюсселя на саміт НАТО. Останнім пунктом в його розкладі значиться зустріч з Путіним в Женеві.

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