Байден зустрінеться з Путіним вже завтра. Основні заяви сторін напередодні саміту

Що говорили президенти про цю зустріч - в матеріалі РБК-Україна.

Відносини США і РФ на найнижчому рівні

Обидва президенти заявили, що зараз відносини між США і Росією знаходяться на найнижчому рівні за останні кілька років. За словами Байдена, суперечки можна було б вирішити, якщо Путін буде діяти відповідно до міжнародних норм.

Метою Саміту Росії і США Путін назвав відновлення особистих контактів, відносин, налагодження діалогу та створення співпраці за напрямами, що представляють взаємні інтереси.

Байден заявив, що на майбутньому саміті з Путіним має намір позначити можливі сфери американо-російського співробітництва, а також "червоні лінії" у відносинах з РФ.

Байден і Путін один про одного

Байден заявив, що вважає Путіна "гідним суперником".

Путін назвав Байдена людиною, яка "займається кар'єрою".

"Це інший тип людини, і я дуже сподіваюся, що так, є деякі переваги, і деякі недоліки, але не буде ніяких рухів, заснованих на імпульсах від імені президента США", - сказав Путін.

США перевірять домовленості з Росією і готові дати відсіч

Байден заявив, що Штати будуть спочатку перевіряти досягнуті домовленості з Росією. Тільки після перевірки зможуть їм довіряти.

"Це не про довіру, це про угоду. Коли ви підписуєте договори зі своїми супротивниками, ви не кажете:"я довіряю тобі". Ви кажете: "це те, чого я чекаю, і якщо ви порушите угоди, ми розірвемо домовленості", - сказав Байден.

Байден також заявив, що не шукає конфлікту з Росією, але готовий дати відсіч, якщо вона продовжить шкідливу діяльність.

"Я хочу сказати Путіну, що нам є де взаємодіяти, якщо він зробить такий вибір, якщо він не зробить такого вибору, а продовжить діяти як зараз, наприклад, у сфері кібербезпеки, то ми будемо реагувати точно так само", - додав президент США.

Путін відкидає причетність до кібератак

Путін заявив, що офіційна Москва не причетна до кібератак, які останнім часом були здійснені на США. Це втручання в американські вибори, напад на SolarWinds, втручання в розробку вакцин від коронавірусу і атака на Microsoft.

"Ніяких доказів причетності до цього Росії, крім заяв американських відомств, немає", - сказав Путін.

Про можливу смерть Навального

Путін заперечує звинувачення в тому, що саме він дав наказ отруїти опозиціонера Олексія Навального. У той же час він сказав, що не може гарантувати, що Навальний вийде з в'язниці живим.

Байден заявив, що"смерть Навального буде ще однією ознакою того, що у Росії немає наміру дотримуватися базових прав людини, це буде трагедія".

Окремі прес-конференції

Після зустрічі президенти дадуть окремі прес-конференції. За словами Білого дому, "це відповідний формат, щоб чітко повідомити вільній пресі теми, які були підняті на зустрічі".

У Кремлі, зі свого боку, заявили, що це не є свідченням того, що щодо саміту немає високих очікувань. Путін по завершенні переговорів вийде до кремлівського пулу та інших ЗМІ.