Байден зустрінеться з Путіним вже завтра. Основні заяви сторін напередодні саміту
Завтра, 16 червня, відбудеться зустріч президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна. Переговори проведуть у Женеві (Швейцарія).
Що говорили президенти про цю зустріч - в матеріалі РБК-Україна.
Відносини США і РФ на найнижчому рівні
Обидва президенти заявили, що зараз відносини між США і Росією знаходяться на найнижчому рівні за останні кілька років. За словами Байдена, суперечки можна було б вирішити, якщо Путін буде діяти відповідно до міжнародних норм.
Метою Саміту Росії і США Путін назвав відновлення особистих контактів, відносин, налагодження діалогу та створення співпраці за напрямами, що представляють взаємні інтереси.
Байден заявив, що на майбутньому саміті з Путіним має намір позначити можливі сфери американо-російського співробітництва, а також "червоні лінії" у відносинах з РФ.
Байден і Путін один про одного
Байден заявив, що вважає Путіна "гідним суперником".
Путін назвав Байдена людиною, яка "займається кар'єрою".
"Це інший тип людини, і я дуже сподіваюся, що так, є деякі переваги, і деякі недоліки, але не буде ніяких рухів, заснованих на імпульсах від імені президента США", - сказав Путін.
США перевірять домовленості з Росією і готові дати відсіч
Байден заявив, що Штати будуть спочатку перевіряти досягнуті домовленості з Росією. Тільки після перевірки зможуть їм довіряти.
"Це не про довіру, це про угоду. Коли ви підписуєте договори зі своїми супротивниками, ви не кажете:"я довіряю тобі". Ви кажете: "це те, чого я чекаю, і якщо ви порушите угоди, ми розірвемо домовленості", - сказав Байден.
Байден також заявив, що не шукає конфлікту з Росією, але готовий дати відсіч, якщо вона продовжить шкідливу діяльність.
"Я хочу сказати Путіну, що нам є де взаємодіяти, якщо він зробить такий вибір, якщо він не зробить такого вибору, а продовжить діяти як зараз, наприклад, у сфері кібербезпеки, то ми будемо реагувати точно так само", - додав президент США.
Путін відкидає причетність до кібератак
Путін заявив, що офіційна Москва не причетна до кібератак, які останнім часом були здійснені на США. Це втручання в американські вибори, напад на SolarWinds, втручання в розробку вакцин від коронавірусу і атака на Microsoft.
"Ніяких доказів причетності до цього Росії, крім заяв американських відомств, немає", - сказав Путін.
Про можливу смерть Навального
Путін заперечує звинувачення в тому, що саме він дав наказ отруїти опозиціонера Олексія Навального. У той же час він сказав, що не може гарантувати, що Навальний вийде з в'язниці живим.
Байден заявив, що"смерть Навального буде ще однією ознакою того, що у Росії немає наміру дотримуватися базових прав людини, це буде трагедія".
Окремі прес-конференції
Після зустрічі президенти дадуть окремі прес-конференції. За словами Білого дому, "це відповідний формат, щоб чітко повідомити вільній пресі теми, які були підняті на зустрічі".
У Кремлі, зі свого боку, заявили, що це не є свідченням того, що щодо саміту немає високих очікувань. Путін по завершенні переговорів вийде до кремлівського пулу та інших ЗМІ.
Більше про майбутню зустріч Байдена і Путіна читайте в матеріалі "Ніякого "перезавантаження". Чого чекати світу і Україні від зустрічі Байдена і Путіна".