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Війна не впливає: Байден розповів, від чого залежить вступ України до НАТО

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США, Україна, Понеділок 14 червня 2021 23:14
Війна не впливає: Байден розповів, від чого залежить вступ України до НАТО Фото: президент США Джо Байден(Joshua Roberts / Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Президент США Джон Байден розповів, від чого залежить вступ України до НАТО. За його словами, військові дії на території України не є перешкодою.

Про це він сказав на брифінгу.

Першим він назвав позбавлення від корупції, а не війну в Україні.

"Моя відповідь - ні. Ось у чому справа: по-перше, потрібно позбавиться від корупції, відповідати іншим вимогам, які пред'являються, виконати ПДЧ. Я думаю, що тут поки не зрозуміло, яка ситуація", - сказав Байден у відповідь на питання, чи може війна і окупація перешкодити Україні вступити в НАТО.

Він додав, що США будуть робити все можливе, щоб Україна могла чинити опір фізичній агресії Росії.

"Чи буде Україна частиною НАТО, залежить не від мене, а від усього Союзу, але я знаю одне, необхідно переконати, і це не легко", - сказав американський лідер.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський дорікнув лідерів НАТО у відсутності конкретних термінів наступних кроків щодо вступу країни до Альянсу. Глава держави подякував керівництву блоку за те, що вони підтвердили рішення від 2008 року.

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