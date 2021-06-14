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Путін звинуватив Україну в нібито підтягуванні техніки на Донбас

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Москва, Понеділок 14 червня 2021 17:34
Путін звинуватив Україну в нібито підтягуванні техніки на Донбас Фото: президент РФ Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Президент Росії Володимир Путін звинуватив Україну в підтягуванні військовослужбовців і військової техніки на Донбас. Він додав, що частину американського контингенту перекинули до південних кордонів РФ.

Про це йшлося в його інтерв'ю телеканалу NBC, зміст якого наводить прес-служба Кремля.

"Сама Україна постійно підтягувала так, по-моєму, і зараз продовжує ще - і особовий склад, і військову техніку в район конфлікту на південному сході України, до Донбасу",- заявив він.

Путін додав, що зараз проходять навчання через що частину американських військових перекинули до південного кордону РФ.

"А ось що відбувається зараз: зараз на наших південних кордонах відбуваються навчання Defender Europe. 40 тисяч особового складу, 15 тисяч одиниць військової техніки, частина з них перекинута з Американського континенту прямо до наших кордонів. Ми перекинули свою техніку до американських кордонів? Ні. А що ви хвилюєтеся?",- заявив він.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що російські війська стягнули до кордону України, оскільки РФ проводить військові навчання на своїй території.

Відзначимо, що на початку квітня Російська Федерація почала стягувати війська до українських кордонів на п'яти напрямках. Наприкінці квітня російські війська відвели тільки від адміністративного кордону з Кримом.

Крім того, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися. Президент Росії відповів, що йому завжди є про що поговорити з українським президентом.

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