Путін звинуватив Україну в нібито підтягуванні техніки на Донбас

Президент Росії Володимир Путін звинуватив Україну в підтягуванні військовослужбовців і військової техніки на Донбас. Він додав, що частину американського контингенту перекинули до південних кордонів РФ.

Про це йшлося в його інтерв'ю телеканалу NBC, зміст якого наводить прес-служба Кремля .

"Сама Україна постійно підтягувала так, по-моєму, і зараз продовжує ще - і особовий склад, і військову техніку в район конфлікту на південному сході України, до Донбасу",- заявив він.

Путін додав, що зараз проходять навчання через що частину американських військових перекинули до південного кордону РФ.

"А ось що відбувається зараз: зараз на наших південних кордонах відбуваються навчання Defender Europe. 40 тисяч особового складу, 15 тисяч одиниць військової техніки, частина з них перекинута з Американського континенту прямо до наших кордонів. Ми перекинули свою техніку до американських кордонів? Ні. А що ви хвилюєтеся?",- заявив він.