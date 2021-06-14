Байден напередодні саміту з Путіним: США не шукають конфлікту, але готові дати відсіч
Президент США Джо Байден напередодні саміту зі своїм російським колегою Володимиром Путіним заявив, що не шукає конфлікту з Росією, але готовий дати відсіч, якщо вона продовжить шкідливу діяльність. Він також зазначив, що у Вашингтона і Москви є сфери, де вони можуть взаємодіяти.
Про це Байден заявив в ході брифінгу після саміту НАТО.
"Я не шукаю конфлікту з Росією, але ми будемо відповідати, якщо вона продовжить свою шкідливу діяльність", – сказав Байден.
За його словами, він провів зустрічі з представниками Бухарестської дев'ятки (країн-членів НАТО зі Східної Європи), зокрема, лідерами країн Балтії.
"Я хочу сказати Путіну, що нам є де взаємодіяти, якщо він зробить такий вибір, якщо він не зробить такого вибору, а продовжить діяти як зараз, наприклад, у сфері кібербезпеки, то ми будемо реагувати точно так само", - додав президент США.
Нагадаємо, зустріч Байдена і Путіна відбудеться 16 червня в Женеві на віллі Ла Гранж. Спільна прес-конференція за підсумками зустрічі не планується. Лідери держав поспілкуються з журналістами окремо.
На порядку денному обговорення поточних відносин між США і РФ. Американський президент торкнеться теми кібербезпеки на тлі хакерських атак в США і по всьому світу, підніме питання про неприпустимість порушення прав людини. Окремо планується обговорення ситуації в Україні та в Білорусі.
Відзначимо, перед зустріччю Байдена і Путіна американський президент поговорив телефоном з Володимиром Зеленським. Джо Байден зазначив, що буде твердо відстоювати суверенітет і територіальну цілісність України.
Раніше в Адміністрації президента США відзначили, що від переговорів Байдена і Путіна не варто чекати серйозних практичних результатів, завдання Зустрічі - "прояснити наміри і можливості" обох сторін.