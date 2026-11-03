ua en ru
Вт, 03 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Выборы в США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Вчерашние события в Петропавловской Борщаговке произошли не без влияния, - Буданов

13:33 03.11.2026 Вт
3 мин
aimg Валерий Ульяненко
Вчерашние события в Петропавловской Борщаговке произошли не без влияния, - Буданов Фото: руководитель Офиса президента Кирилл Буданов (facebook.com kyrylo.budanov.official)
Додати як бажане джерело в Google

Инцидент в Петропавловской Борщаговке, произошедший в понедельник, 2 ноября, произошел не без влияния. Инициаторов ждет наказание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Кирилла Буданова.

"В настоящее время уже точно известно, что вчерашние события на Петропавловской Борщаговке произошли не без влияния. Конкретные лица и инициаторы этих событий обязательно будут установлены и наказаны, так же, как и будут сделаны выводы внутри силовых структур", - подчеркнул он.

Буданов добавил, что генпрокуратура и соответствующие органы уже приступили к "объективному расследованию".

"Никто не имеет права творить беспредел. Каждый из нас должен помнить - главная опора существования Украины сейчас - это наши силы обороны. Уважаем их ежедневный подвиг", - отметил руководитель ОП.

Он подчеркнул, что события, которые вчера произошли в Петропавловской Борщаговке, "недопустимы для нашего общества и государства", особенно в ситуации, в которой сейчас находится страна.

"Разделять украинцев, сталкивать нас лбами между собой, противопоставлять армию собственному народу - это циничный и давно известный метод", - рассказал Буданов.

Инцидент в Петропавловской Борщаговке

Напомним, вечером 2 ноября в Петропавловской Борщаговке местные жители собрались у частного дома. Причиной стала информация в сети о том, что в его подвале якобы содержались мужчины, самовольно покинувшие воинские части.

Впоследствии командующий Нацгвардией Александр Пивненко подтвердил, что в доме находились военнослужащие НГУ. По его словам, они были обнаружены после самовольного покидания места службы.

После этого Нацгвардия назначила служебную проверку для выяснения всех обстоятельств инцидента. В ведомстве заверили, что виновные по ее результатам будут привлечены к ответственности.

В то же время, омбудсмен Дмитрий Лубинец выступил с требованием проверить события в Петропавловской Борщаговке и осудил любые нападения на военнослужащих в тылу. Кроме того, ДБР возбудило уголовное производство по факту инцидента.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киевская область Кирилл Буданов
Новости
РФ ударила по энергетике 9 областей, три ТЭС остановили генерацию
РФ ударила по энергетике 9 областей, три ТЭС остановили генерацию
Аналитика
Будут ли роботы наступать: производитель НРК об экспорте, локализации и задачах на фронте
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Будут ли роботы наступать: производитель НРК об экспорте, локализации и задачах на фронте