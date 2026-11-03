Столкновения в Петропавловской Борщаговке: омбудсмен требует проверки, а ГБР открыло дело

Омбудсмен Дмитрий Лубинец требует проверки инцидента в Петропавловской Борщаговке и решительно осуждает какие-либо нападения на военных в тылу. В то же время ГБР открыло производство из-за вчерашних событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Лубинца и сообщение ГБР .

Омбудсмен сообщил, что уже направил официальные запросы во все правоохранительные органы. Он требует проверить все обстоятельства инцидента, установить законные основания пребывания военнослужащих и представителей Нацгвардии в помещении, а также дать правовую оценку действиям каждого участника происшествия.

"Необходимо установить, что это за дом, какие задачи выполняли там военнослужащие и представители Национальной гвардии, были ли соблюдены требования законодательства", - отметил он.

Реакция на действия гражданских лиц

Отдельное внимание Лубинец обратил на действия гражданских, устроивших нападение на военных на месте происшествия. По его словам, подобные проявления публичного пренебрежения к защитникам вызывают глубокое возмущение.

"Когда видишь, как прошедшие фронт люди становятся объектом публичного пренебрежения, - это вызывает возмущение. Мы не должны забывать, какой ценой дается возможность жить в относительной безопасности в тылу", - подчеркнул омбудсмен, требуя также юридической оценки действий гражданских участников.

Лубинец подчеркнул, что единственный способ остановить подобные столкновения - это установление объективных фактов без преждевременного оправдания или осуждения сторон.

ГБР открыло производство

Государственное бюро расследований возбудило уголовное производство по факту событий, произошедших вчера, 2 ноября, в Петропавловской Борщаговке. Дело открыто по части 5 статьи 426-1 УК Украины из-за превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

Сотрудники ГБР совместно с прокуратурой, Национальной полицией и Офисом военного омбудсмана работают над установлением всех обстоятельств. Следователи проверяют законность пребывания военных в здании, сообщения о возможном принуждении и причинах конфликта.

В Бюро отмечают, что вокруг события распространяется немало противоречивой информации, поэтому призывают общественность и медиа ориентироваться исключительно на официальные данные и воздерживаться от преждевременных выводов.