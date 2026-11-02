В сети пишут об удержании заложников под Киевом: что говорят в Нацгвардии и полиции

В СМИ в понедельник, 2 ноября, распространилась информация о том, что в Петропавловской Борщаговке в Киевской области вооруженные мужчины якобы удерживают около 40 человек в подвале. В Нацполиции назвали это фейком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соцсети, заявление Нацполиции и комментарий НГУ " Укринформу ".

В соцсетях сообщили, что в здании могут находиться 40 человек. На место приехала скорая, однако медиков внутрь не пустили.

По словам врачей, среди заложников четыре человека якобы находятся в критическом состоянии.

Комментарий Национальной гвардии

В пресс-службе НГУ сообщили "Укринформу", что в настоящее время информация о погибших или травмированных отсутствует.

"На место происшествия вблизи частного дома, где предварительно находились военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии Украины, прибыли медики и полицейские", - рассказали в НГУ.

Основанием для реагирования стало сообщение о препятствии врачам в проверке состояния здоровья мужчин, якобы находившихся внутри дома.

"Сейчас информации о погибших или травмированных нет. Обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в заявлении.

Информация о заложниках - фейк

В Нацполиции рассказали, что к правоохранителям Киевской области обратились медики частной скорой помощи. Они сообщили, что им препятствуют попасть к гражданину, нуждающемуся в медицинской помощи.

По прибытии на место полиция выяснила, что инцидент произошел у частного дома, где находились военнослужащие одного из подразделений Нацгвардии Украины. Тем временем неподалеку собрались местные жители.

"Информация о якобы незаконном удержании людей и гибели гражданина не соответствует действительности", - подчеркнули правоохранители.

В настоящее время на месте работают руководство областного управления Нацполиции и командование Нацгвардии. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.