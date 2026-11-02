В доме на Петропавловской Борщаговке удерживали нацгвардейцев после СЗЧ, - Пивненко
В доме в Петропавловской Борщаговке, который оказался в эпицентре скандала, удерживали военнослужащих Нацгвардии. Их поймали после самовольного оставления части.
Об этом заявил командующий Нацгвардией Александр Пивненко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Четырех военнослужащих мы отправили (в больницу - ред.), нуждающихся в медицинской помощи. Это военнослужащие, которые были после СЗЧ, пойманы и возвращены в подразделения. Чтобы вы понимали, эти другие военнослужащие - это военнослужащие Национальной гвардии", - сказал он.
Также генерал подчеркнул, что любое плохое обращение с украинскими военными недопустимо.
Он заверил, что в Нацгвардии проверят слухи в сети о том, что с нацгвардейцами обращались жестоко. Будет проведено расследование, результаты обнародуют.
Скандал на Петропавловской Борщаговке
Напомним, сегодня, 2 ноября, местные жители собрались возле одного из частных домов в Петропавловской Борщаговке. По распространившейся информации, в подвале дома якобы удерживали мужчин, которые самовольно оставили воинские части.
На место вызвали бригаду скорой помощи, однако медиков не пропускали на территорию домовладения.
Местные жители утверждали, что с мужчинами жестоко обращаются и избивают их.
Позже, по словам очевидцев, после того как врачей все же допустили в дом, оттуда вывели мужчин с травмами. На тот момент официального подтверждения этой информации не было.