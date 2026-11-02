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В доме на Петропавловской Борщаговке удерживали нацгвардейцев после СЗЧ, - Пивненко

20:24 02.11.2026 Пн
1 мин
aimg Иван Носальский
В доме на Петропавловской Борщаговке удерживали нацгвардейцев после СЗЧ, - Пивненко Фото: Александр Пивненко, командующий Нацгвардией (t.me/Pivnenko_NGU)
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В доме в Петропавловской Борщаговке, который оказался в эпицентре скандала, удерживали военнослужащих Нацгвардии. Их поймали после самовольного оставления части.

Об этом заявил командующий Нацгвардией Александр Пивненко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Четырех военнослужащих мы отправили (в больницу - ред.), нуждающихся в медицинской помощи. Это военнослужащие, которые были после СЗЧ, пойманы и возвращены в подразделения. Чтобы вы понимали, эти другие военнослужащие - это военнослужащие Национальной гвардии", - сказал он.

Также генерал подчеркнул, что любое плохое обращение с украинскими военными недопустимо.

Он заверил, что в Нацгвардии проверят слухи в сети о том, что с нацгвардейцами обращались жестоко. Будет проведено расследование, результаты обнародуют.

Скандал на Петропавловской Борщаговке

Напомним, сегодня, 2 ноября, местные жители собрались возле одного из частных домов в Петропавловской Борщаговке. По распространившейся информации, в подвале дома якобы удерживали мужчин, которые самовольно оставили воинские части.

На место вызвали бригаду скорой помощи, однако медиков не пропускали на территорию домовладения.

Местные жители утверждали, что с мужчинами жестоко обращаются и избивают их.

Позже, по словам очевидцев, после того как врачей все же допустили в дом, оттуда вывели мужчин с травмами. На тот момент официального подтверждения этой информации не было.

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