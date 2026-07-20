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По всей Польше на этой неделе будет раздаваться тревога

21:45 20.07.2026 Пн
1 мин
Власти обратились к гражданам с предупреждением
aimg Елена Бджола
По всей Польше на этой неделе будет раздаваться тревога Фото: система оповещения о тривоге (Getty Images)
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21 июля Польша будет проверять системы оповещения по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interia Wydarzenia.

В Польше прозвучат сирены

По всей стране прозвучат сирены. Проверка звуковых сигналов станет частью учений "Тревога-26" и будет проходить с 7:00 до 19:00.

"Сохраняйте спокойствие", - призывает Центр правительственной безопасности в своем предупреждении.

Жители всей Польши получили это сообщение.

Цель учений:

  • проверить практическое применение систем оповещения,
  • предупреждение населения.

Эти испытания проводятся исключительно в учебных целях и не представляют реальной угрозы, отметили в Центре.

Как будет проходить проверка

Подадут два акустических сигнала тревоги в соответствии с действующими правилами:

  • объявление тревоги - модулированный звук сирены, продолжающийся три минуты,
  • отмена тревоги – непрерывный монотонный звук сирены (тоже 3 минуты).

Напомним, 16 июля уже три военных самолета России шпионили в Балтийском море. Их перехватили польские истребители.

Польша планирует ввести новый юридический статус - состояние полной государственной готовности к войне.

Россия может готовить операцию под чужим флагом. Польша ожидает подобную провокацию, ключевую роль в которой могут сыграть украинские дроны.

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