По всей Польше на этой неделе будет раздаваться тревога

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21 июля Польша будет проверять системы оповещения по всей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interia Wydarzenia.

В Польше прозвучат сирены По всей стране прозвучат сирены. Проверка звуковых сигналов станет частью учений "Тревога-26" и будет проходить с 7:00 до 19:00. "Сохраняйте спокойствие", - призывает Центр правительственной безопасности в своем предупреждении. Жители всей Польши получили это сообщение. Цель учений: проверить практическое применение систем оповещения,

предупреждение населения. Эти испытания проводятся исключительно в учебных целях и не представляют реальной угрозы, отметили в Центре. Как будет проходить проверка Подадут два акустических сигнала тревоги в соответствии с действующими правилами: объявление тревоги - модулированный звук сирены, продолжающийся три минуты,

отмена тревоги – непрерывный монотонный звук сирены (тоже 3 минуты).