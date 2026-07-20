По всій Польщі цього тижня лунатиме тривога
21 липня Польща перевірятиме системи оповіщення по всій країні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Interia Wydarzenia.
У Польщі пролунають сирени
По всій країні пролунають сирени. Перевірка звукових сигналів стане частиною навчань "Тривога-26" і проходитиме з 7:00 до 19:00.
"Зберігайте спокій", - закликає Центр урядової безпеки у своєму попередженні.
Жителі всієї Польщі тримали це повідомлення.
Мета навчань:
- перевірити практичне застосування систем оповіщення,
- попередження населення.
Ці випробування проводяться виключно в навчальних цілях і не є реальною загрозою, зазначили у Центрі.
Як проходитиме перевірка
Будуть подаватися два акустичні сигнали тривоги відповідно до чинних правил:
- оголошення тривоги - модульований звук сирени, що триває три хвилини,
- скасування тривоги - безперервний монотонний звук сирени (теж 3 хвилини).
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