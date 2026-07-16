Польша третий день перехватывает российские самолеты над Балтикой

16 июля уже три военных самолета России шпионили в Балтийском море. Их перехватили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша в Х.

Польша перехватила три самолета РФ

Польша дважды в день поднимала в воздух свои истребители, чтобы перехватить российские военные самолеты над Балтийским морем:

два истребителя Су-30,

самолет радиоэлектронной разведки Ил-20

Как говорит Косиняк-Камыш, российская сторона снова тестирует возможности польских систем ПВО.

"Сначала пара польских истребителей с базы в Мальборке перехватила два российских многоцелевых истребителей Су-30 над Балтийским морем. После этого польские самолеты перехватили самолет-разведчик Ил-20 примерно в 30 километрах к северу от Ястшембя Гура",- сообщил министр.

Он добавил, что после перехвата российский Ил-20 был передан под эскорт шведских боевых самолетов.

В обоих случаях самолеты РФ не нарушали воздушное пространство Польши, отметил Косиняк-Камыш.

Россия провоцирует Польшу самолетами

Напомним, 15 июля два российских Су-30СМ2 приблизились к месту проведения учений ПВО Польши. Их срочно перехватили.

14 июля самолет-разведчик РФ Ил-20 приблизился к воздушному пространству Польши над Балтийским морем. Его перехват совершила пара истребителей.