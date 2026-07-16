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Польша готовит закон о "предвоенном положении", - Минообороны

18:22 16.07.2026 Чт
3 мин
Армия получит особые полномочия еще до начала боевых действий
aimg Сергей Козачук
Польша готовит закон о "предвоенном положении", - Минообороны Фото: Польша готовит закон о "предвоенном положении" (Getty Images)
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В Польше планируют ввести новый юридический статус - состояние полной государственной готовности к войне. Это позволит стране оперативно реагировать на угрозы еще до официального объявления военного положения.

Об этом заявил советник министра Национальной обороны Польши Мацей Самсонович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence24.

Зачем Польше новый статус готовности

По словам советника, новая правовая база должна ликвидировать разрыв в законодательстве между мирным временем и юридическим началом войны. Она позволит правительству гораздо раньше начинать развертывание войск, подготовку стратегической инфраструктуры и прием сил союзников по НАТО.

"Мы также над этим работаем. Я не хочу вдаваться в подробности. Состояние полной боевой готовности - именно так это называется в проекте", - рассказал Самсонович.

Он добавил, что действующие правила в стране могут не соответствовать вызовам, когда война уже приближается к границам, но формальные юридические решения о чрезвычайном положении еще не приняты.

Военный транспорт и инвестиции в обход бюрократии

Одновременно польское оборонное ведомство готовит законопроект о стратегических инвестициях и упрощении перемещения войск. В случае обострения угрозы, армия получит дополнительные полномочия для координации военных конвоев еще до начала боевых действий.

Кроме того, изменения существенно ускорят строительство оборонных объектов - дорог, портов, аэродромов и топливных складов. Для этого правительство планирует упростить административные и экологические процедуры.

"Мы не можем ждать полтора года, а стандартные два или три года, чтобы что-то строить", - подчеркнул советник министра, комментируя нынешнюю систему, позволяющую годами блокировать важные для безопасности проекты.

Польша также намерена использовать европейские фонды в рамках развития концепции "Военного Шенгена", чтобы модернизировать свою логистику и инфраструктуру для быстрого приема помощи от союзников.

В настоящее время документ находится на внутреннем этапе разработки, сроки его представления в Сейма пока не определены.

Угрозы Кремля для Польши

Напомним, недавно министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что у России пока нет ресурсов для осуществления прямого военного нападения на Польшу.

В то же время польский чиновник выразил убеждение, что российский диктатор Владимир Путин окончательно терпит поражение в войне против Украины.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину Варшава решила действовать на опережение и навести полный порядок в собственных вооруженных силах.

В частности, в Польше хотят сажать на 30 лет из-за неповиновения приказам в армии, опираясь в пересмотре национального законодательства на опыт украинского сопротивления.

Параллельно страна укрепляет свои рубежи со страной-агрессором и его сателлитом, хотя темпы работ вызывают вопросы у общества.

Пока известно, что поляки строят "Восточный щит" со скоростью улитки - за полгода масштабная оборонная программа охватила лишь 61 километр границы с Россией и Беларусью.

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