Ватикан под руководством американца отказался от участия в Совете мира Трампа

Ватикан отказался от участия в Совете мира президента США Дональда Трампа. Святой престол поддерживает ООН.

Об этом заявил государственный секретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News .

Позиция Ватикана была озвучена в Риме во время двусторонней встречи с правительством Италии в Палаццо Борромео, приуроченной к годовщине подписания Латеранских соглашений. На мероприятии также присутствовал президент Италии Серджо Маттарелла.

Почему возникли сомнения

"Есть моменты, которые вызывают у нас определенное изумление. Есть некоторые критические пункты, требующие разъяснений. Важно, что делается попытка ответить. Однако для нас существуют определенные критические вопросы, которые следует решить", - подчеркнул Паролин.

Деятельность ООН

Он добавил, что одна из проблем состоит в том, что "на международном уровне именно Организация Объединенных Наций, прежде всего, должна руководить такими кризисными ситуациями".

По его словам, именно на этом пункте настаивал Ватикан.

Совет мира Трампа

Напомним, Совет мира Трампа - это новая международная платформа, созданная для поиска дипломатических путей урегулирования глобальных конфликтов.

Инициатива позиционируется как попытка сформировать оперативную группу государств, способных быстро реагировать на кризисы и предлагать конкретные решения по достижению стабильности в мире.

Проект предусматривает вовлечение разных стран в статус участников или наблюдателей для коллективного обсуждения проблем международной безопасности.