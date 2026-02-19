ua en ru
США могут ударить по Ирану уже в эти выходные: Трамп в процессе решения, - CBS News

Четверг 19 февраля 2026 04:30
UA EN RU
США могут ударить по Ирану уже в эти выходные: Трамп в процессе решения, - CBS News Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп обсудил сроки нанесения ударов по Ирану, включая возможность сделать это уже у эти выходные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News и CNN.

По словам источников, в среду высокопоставленные чиновники по нацбезопасности доложили Трампу, что военные готовы к потенциальным ударам по Ирану уже в эту субботу.

Однако, сроки любых действий, вероятно, выйдут за рамки этих выходных. Чиновники говорят, что Трамп еще не принял окончательного решения о том, наносить ли удар.

При этом один из собеседников CNN рассказал, что Трамп в частном порядке высказывался как "за", так и "против" военных действий, а также опрашивал советников и союзников о том, какой курс действий будет наилучшим.

"Он много времени уделяет размышлениям по этому поводу", - говорит источник.

Переброска войск США

Как уточняет CNN, Белый дом проинформировали о возможной готовности к ударам после того, как США в последние дни значительно нарастили присутствие воздушных и военно-морских сил на Ближнем Востоке.

Также по словам источников CBS News, Пентагон в течение следующих трех дней временно перебросит часть персонала из Ближнего Востока - в Европу или обратно в США. Это будет сделано в преддверии возможных действий или контратак со стороны Ирана, если Вашингтон решит продолжить свою операцию.

Как поясняет издание, переброска сил персонала в преддверии по потенциальной военной активности США является стандартной практикой Пентагона. То есть, это не обязательно означает неизбежность нападения на Иран.

Новость дополняется...

Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп
