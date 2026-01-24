ЕС выразил обеспокоенность из-за "Совета мира" Трампа и его полномочий, - Reuters

В ЕС поставили под сомнение новую мирную инициативу президента США Дональда Трампа. Дипломаты указывают на опасную концентрацию полномочий и несоответствие устава "Совета мира" международным нормам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters .

Риск чрезмерной концентрации власти

Внешнеполитическая служба ЕС в конфиденциальном внутреннем документе, с которым ознакомилось агентство Reuters, обратила внимание на широкие и фактически неограниченные полномочия Дональда Трампа в рамках новосозданного "Совета мира".

В документе отмечается, что устав совета вызывает беспокойство с точки зрения конституционных принципов ЕС, а также противоречит автономии правового порядка Союза.

Дипломаты подчеркивают, что концентрация ключевых полномочий в руках одного лица является неприемлемой для потенциальных участников со стороны ЕС.

Мандат Совета мира выходит за пределы решений ООН

Отдельно отмечается, что мандат нового совета существенно выходит за пределы полномочий, одобренных Советом Безопасности ООН в ноябре, которые были сосредоточены исключительно на конфликте в Газе.

Согласно уставу, "Совет мира" будет возглавлять Дональд Трамп пожизненно. Сначала орган будет заниматься ситуацией в Газе, однако в дальнейшем его полномочия планируют расширить на другие конфликты.

Государства-участники получают трехлетний мандат, если же они не внесут 1 млрд долларов для финансирования деятельности совета - статус постоянного члена возможен только с согласия председателя.

Сам Трамп, презентуя инициативу, заявил, что после полного формирования совета он сможет "делать практически все", сотрудничая с ООН.

В ЕС не спешат присоединяться к инициативе США

Президент Европейского совета Антонио Коста подтвердил, что в ЕС существуют "серьезные сомнения" относительно сферы деятельности, управления и соответствия Совета мира уставу ООН.

В то же время он отметил, что Евросоюз готов сотрудничать с США над комплексным мирным планом для Газы - при условии четкого соблюдения резолюций Совбеза ООН.

Ряд стран ЕС, в частности Франция и Испания, уже заявили, что не планируют присоединяться к совету.

В Брюсселе считают, что положение устава, по которому уровень участия государства должен утверждаться председателем совета, является вмешательством в организационную автономию участников.