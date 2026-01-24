План Трампа по Газе: США ведут закрытые переговоры с Израилем

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как пишет издание, встреча должна состояться в субботу на фоне запуска Совета мира для надзора за послевоенной Газой и роста напряженности вокруг Ирана.

Пресс-секретарь офиса премьера Шош Бедросиан подтвердила факт предстоящей встречи, однако не уточнила ее времени и повестки дня. В посольстве США в Иерусалиме от комментариев воздержались.

В то же время, по информации Reuters, Уиткофф и Кушнер уже провели переговоры с Нетаньяху, основной темой которых стала ситуация в Секторе Газа. Встреча состоялась на фоне инициативы президента США Дональда Трампа по продвижению перемирия между Израилем и ХАМАС, которое неоднократно нарушалось.

22 января Соединенные Штаты объявили о планах создания так называемой "Новой Газы" с нуля. Проект предусматривает строительство жилья, центров обработки данных и прибрежных курортов и является частью более широкой стратегии послевоенного урегулирования.

Кроме того, председатель поддерживаемого США переходного палестинского комитета по временному управлению Газой Али Шаат заявил, что пограничный переход Рафах может открыться уже на следующей неделе.

По данным издания, Израиль планирует ограничить количество палестинцев, въезжающих в Газу из Египта, чтобы обеспечить возможность выезда большего количества людей накануне открытия перехода.