Неочевидная угроза дома? Родителям объяснили, как уберечь детей в жару

Украинцам напомнили, что открытые окна в теплое время года - скрытая опасность. Для того чтобы уберечь здоровье и даже жизнь детей, родителям необходимо соблюдать важные правила.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Украины в Facebook.

Чем опасны для детей открытые окна

Правоохранители рассказали, что десятки детей ежегодно "платят жизнью" из-за:

открытых окон;

неосмотрительности взрослых.

"Открытые окна - привычная картина для теплого сезона с весны до осени, однако они несут опасность, если в семье есть маленькие дети", - подчеркнули в полиции.

Отмечается, что трагедии случаются тогда, когда дети, воспринимая москитные сетки как препятствие, опираются на них и вместе с ними выпадают.

"А такая сетка не выдерживает даже веса годовалого малыша", - напомнили взрослым.

Сообщается, что в большинстве случаев маленькие дети получают тяжелые травмы, требующие длительного лечения и реабилитации.

"К сожалению, случаются и трагедии, когда ребенок погибает на месте или по дороге в больницу", - добавили правоохранители.

Правила безопасности, которые уберегут детей от выпадения из окна

Для того чтобы уберечь детей от выпадения из окна, в полиции советуют гражданам придерживаться простых, но жизненно важных правил безопасности:

не играть с ребенком на подоконнике;

не позволять ребенку самому сидеть на подоконнике;

установить средства детской защиты на окна и решетки или снять с них ручки;

не размещать мебель возле окон (чтобы ребенок не мог залезть на подоконник);

проветривать комнаты форточками или открывать окна в вертикальной плоскости;

объяснять детям опасность открытых окон;

даже выходя из комнаты на несколько минут - закрывать окна.

"Помните, что москитные сетки - это защита от насекомых и они не выдерживают веса ребенка", - отметили в полиции и призвали родителей беречь своих детей.

В завершение украинцам еще раз напомнили: открытое окно - это всегда риск для малышей.

"Забота - это не ограничение, а проявление любви, которое предполагает прежде всего внимание к безопасности. Будем осторожны дома, так же как и на улице", - подытожили правоохранители.

Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)