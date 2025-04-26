Неочевидная угроза дома? Родителям объяснили, как уберечь детей в жару
Украинцам напомнили, что открытые окна в теплое время года - скрытая опасность. Для того чтобы уберечь здоровье и даже жизнь детей, родителям необходимо соблюдать важные правила.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Украины в Facebook.
Чем опасны для детей открытые окна
Правоохранители рассказали, что десятки детей ежегодно "платят жизнью" из-за:
- открытых окон;
- неосмотрительности взрослых.
"Открытые окна - привычная картина для теплого сезона с весны до осени, однако они несут опасность, если в семье есть маленькие дети", - подчеркнули в полиции.
Отмечается, что трагедии случаются тогда, когда дети, воспринимая москитные сетки как препятствие, опираются на них и вместе с ними выпадают.
"А такая сетка не выдерживает даже веса годовалого малыша", - напомнили взрослым.
Сообщается, что в большинстве случаев маленькие дети получают тяжелые травмы, требующие длительного лечения и реабилитации.
"К сожалению, случаются и трагедии, когда ребенок погибает на месте или по дороге в больницу", - добавили правоохранители.
Правила безопасности, которые уберегут детей от выпадения из окна
Для того чтобы уберечь детей от выпадения из окна, в полиции советуют гражданам придерживаться простых, но жизненно важных правил безопасности:
- не играть с ребенком на подоконнике;
- не позволять ребенку самому сидеть на подоконнике;
- установить средства детской защиты на окна и решетки или снять с них ручки;
- не размещать мебель возле окон (чтобы ребенок не мог залезть на подоконник);
- проветривать комнаты форточками или открывать окна в вертикальной плоскости;
- объяснять детям опасность открытых окон;
- даже выходя из комнаты на несколько минут - закрывать окна.
"Помните, что москитные сетки - это защита от насекомых и они не выдерживают веса ребенка", - отметили в полиции и призвали родителей беречь своих детей.
В завершение украинцам еще раз напомнили: открытое окно - это всегда риск для малышей.
"Забота - это не ограничение, а проявление любви, которое предполагает прежде всего внимание к безопасности. Будем осторожны дома, так же как и на улице", - подытожили правоохранители.
Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
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