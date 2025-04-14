Ребенка за границей могут забрать? Как украинцам избежать проблем и поможет ли консул
В некоторых странах мира предусмотрена возможность временного изъятия компетентными органами детей у их родителей или других законных представителей. Такие решения принимаются социальными службами или судами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента консульской службы МИД Украины в Facebook.
Когда за границей могут временно изъять ребенка
Украинцам рассказали, что в ряде стран мира предусмотрена возможность временного изъятия компетентными органами иностранных государств детей у их родителей (или других законных представителей) - в случае подозрения:
- что ребенок находится в опасности;
- что права ребенка нарушаются.
Кроме того, в подавляющем большинстве иностранных государств запрещено оставлять ребенка в возрасте до 12 лет без присмотра взрослых.
Причины, по которым у родителей могут забрать ребенка
Решение о временном изъятии детей у родителей или опекунов могут приниматься социальными службами или судами в случаях:
- жестокого обращения или насилия над ребенком;
- угрозы его благополучию;
- отказа от необходимого лечения;
- ненадлежащего ухода;
- нарушения родительских обязанностей;
- злоупотребления родителями/законными представителями алкогольными напитками;
- злоупотребление родителями/законными представителями наркотическими веществами;
- ухудшения условий жизни ребенка.
Уточняется, что причиной возбуждения дела может стать обращение третьих лиц - соседей, знакомых, социальных работников.
Что делать в случае временного изъятия ребенка
В случае временного изъятия ребенка за границей украинцам советуют немедленно обратиться:
- либо в посольство Украины (в стране пребывания);
- либо в консульство Украины (в стране пребывания).
При этом с перечнем всех посольств и консульств можно ознакомиться на официальном портале Министерства иностранных дел Украины.
Как в такой ситуации может помочь консул
Гражданам объяснили, что в случае временного изъятия ребенка за границей консул может:
- выяснить обстоятельства изъятия детей;
- выяснить основания для ограничения родительских прав;
- предоставить разъяснения относительно получения бесплатной правовой помощи в стране пребывания;
- проконсультировать по вопросам местного законодательства (в частности в сфере семейного права);
- проинформировать о правозащитных организациях, которые сопровождают подобные дела.
Где найти памятки для украинцев за границей
Сообщается, что в феврале 2024 года посольства и консульства Украины за границей разместили на своих веб-страницах специальные памятки для граждан Украины.
В них содержится подробная информация о порядке получения правовой помощи в случае временного изъятия ребенка.
Чего не могут сделать украинские консулы
В заключение внимание украинцев за границей обратили на то, что консулы:
- не являются сторонами в судебных процессах;
- не могут представлять интересы граждан по уголовным делам;
- не могут представлять интересы граждан по гражданским делам;
- не могут быть адвокатами;
- не могут инициировать судебные процессы.
Публикация Департамента консульской службы МИД Украины (скриншот: facebook.com/ConsularServiceMFA)
Напомним, ранее мы рассказывали о выезде за границу с детьми - как подготовиться к путешествию и быстро пройти таможенный контроль.
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