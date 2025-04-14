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Ребенка за границей могут забрать? Как украинцам избежать проблем и поможет ли консул

Понедельник 14 апреля 2025 14:50
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Ребенка за границей могут забрать? Как украинцам избежать проблем и поможет ли консул В некоторых случаях ребенка у родителей за границей могут временно забрать (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В некоторых странах мира предусмотрена возможность временного изъятия компетентными органами детей у их родителей или других законных представителей. Такие решения принимаются социальными службами или судами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента консульской службы МИД Украины в Facebook.

Когда за границей могут временно изъять ребенка

Украинцам рассказали, что в ряде стран мира предусмотрена возможность временного изъятия компетентными органами иностранных государств детей у их родителей (или других законных представителей) - в случае подозрения:

  • что ребенок находится в опасности;
  • что права ребенка нарушаются.

Кроме того, в подавляющем большинстве иностранных государств запрещено оставлять ребенка в возрасте до 12 лет без присмотра взрослых.

Причины, по которым у родителей могут забрать ребенка

Решение о временном изъятии детей у родителей или опекунов могут приниматься социальными службами или судами в случаях:

  • жестокого обращения или насилия над ребенком;
  • угрозы его благополучию;
  • отказа от необходимого лечения;
  • ненадлежащего ухода;
  • нарушения родительских обязанностей;
  • злоупотребления родителями/законными представителями алкогольными напитками;
  • злоупотребление родителями/законными представителями наркотическими веществами;
  • ухудшения условий жизни ребенка.

Уточняется, что причиной возбуждения дела может стать обращение третьих лиц - соседей, знакомых, социальных работников.

Что делать в случае временного изъятия ребенка

В случае временного изъятия ребенка за границей украинцам советуют немедленно обратиться:

  • либо в посольство Украины (в стране пребывания);
  • либо в консульство Украины (в стране пребывания).

При этом с перечнем всех посольств и консульств можно ознакомиться на официальном портале Министерства иностранных дел Украины.

Как в такой ситуации может помочь консул

Гражданам объяснили, что в случае временного изъятия ребенка за границей консул может:

  • выяснить обстоятельства изъятия детей;
  • выяснить основания для ограничения родительских прав;
  • предоставить разъяснения относительно получения бесплатной правовой помощи в стране пребывания;
  • проконсультировать по вопросам местного законодательства (в частности в сфере семейного права);
  • проинформировать о правозащитных организациях, которые сопровождают подобные дела.

Где найти памятки для украинцев за границей

Сообщается, что в феврале 2024 года посольства и консульства Украины за границей разместили на своих веб-страницах специальные памятки для граждан Украины.

В них содержится подробная информация о порядке получения правовой помощи в случае временного изъятия ребенка.

Чего не могут сделать украинские консулы

В заключение внимание украинцев за границей обратили на то, что консулы:

  • не являются сторонами в судебных процессах;
  • не могут представлять интересы граждан по уголовным делам;
  • не могут представлять интересы граждан по гражданским делам;
  • не могут быть адвокатами;
  • не могут инициировать судебные процессы.

Ребенка за границей могут забрать? Как украинцам избежать проблем и поможет ли консулРебенка за границей могут забрать? Как украинцам избежать проблем и поможет ли консулПубликация Департамента консульской службы МИД Украины (скриншот: facebook.com/ConsularServiceMFA)

Напомним, ранее мы рассказывали о выезде за границу с детьми - как подготовиться к путешествию и быстро пройти таможенный контроль.

Читайте также о правах украинцев за границей - что нужно знать и куда обращаться за помощью.

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