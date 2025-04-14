Ребенка за границей могут забрать? Как украинцам избежать проблем и поможет ли консул

В некоторых странах мира предусмотрена возможность временного изъятия компетентными органами детей у их родителей или других законных представителей. Такие решения принимаются социальными службами или судами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента консульской службы МИД Украины в Facebook.

Когда за границей могут временно изъять ребенка

Украинцам рассказали, что в ряде стран мира предусмотрена возможность временного изъятия компетентными органами иностранных государств детей у их родителей (или других законных представителей) - в случае подозрения:

что ребенок находится в опасности;

что права ребенка нарушаются.

Кроме того, в подавляющем большинстве иностранных государств запрещено оставлять ребенка в возрасте до 12 лет без присмотра взрослых.

Причины, по которым у родителей могут забрать ребенка

Решение о временном изъятии детей у родителей или опекунов могут приниматься социальными службами или судами в случаях:

жестокого обращения или насилия над ребенком;

угрозы его благополучию;

отказа от необходимого лечения;

ненадлежащего ухода;

нарушения родительских обязанностей;

злоупотребления родителями/законными представителями алкогольными напитками;

злоупотребление родителями/законными представителями наркотическими веществами;

ухудшения условий жизни ребенка.

Уточняется, что причиной возбуждения дела может стать обращение третьих лиц - соседей, знакомых, социальных работников.

Что делать в случае временного изъятия ребенка

В случае временного изъятия ребенка за границей украинцам советуют немедленно обратиться:

либо в посольство Украины (в стране пребывания);

либо в консульство Украины (в стране пребывания).

При этом с перечнем всех посольств и консульств можно ознакомиться на официальном портале Министерства иностранных дел Украины.

Как в такой ситуации может помочь консул

Гражданам объяснили, что в случае временного изъятия ребенка за границей консул может:

выяснить обстоятельства изъятия детей;

выяснить основания для ограничения родительских прав;

предоставить разъяснения относительно получения бесплатной правовой помощи в стране пребывания;

проконсультировать по вопросам местного законодательства (в частности в сфере семейного права);

проинформировать о правозащитных организациях, которые сопровождают подобные дела.

Где найти памятки для украинцев за границей

Сообщается, что в феврале 2024 года посольства и консульства Украины за границей разместили на своих веб-страницах специальные памятки для граждан Украины.

В них содержится подробная информация о порядке получения правовой помощи в случае временного изъятия ребенка.

Чего не могут сделать украинские консулы

В заключение внимание украинцев за границей обратили на то, что консулы:

не являются сторонами в судебных процессах;

не могут представлять интересы граждан по уголовным делам;

не могут представлять интересы граждан по гражданским делам;

не могут быть адвокатами;

не могут инициировать судебные процессы.

Публикация Департамента консульской службы МИД Украины (скриншот: facebook.com/ConsularServiceMFA)