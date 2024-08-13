Как оштрафуют родителей за ненадлежащие условия для детей: объяснение юриста

Родители малолетних детей должны обеспечивать им необходимые условия жизни. За пренебрежение этими обязанностями предусмотрена административная ответственность.

Какие штрафы грозят недобросовестным родителям и за какие нарушения суды чаще всего назначают взыскание, в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат и магистр права Евгений Булименко.

Если родители (опекуны, попечители) не обеспечивают необходимые условия жизни малолетних детей, их могут привлечь к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, говорит Евгений Булименко.

За это предусмотрена ответственность в виде:

предупреждения;

или наложения штрафа от 850 до 1700 грн;

за те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания – штраф от 1700 до 5100 грн.

"Протоколы об административном правонарушении по таким делам составляются уполномоченными должностными лицами органов Национальной полиции, а дела рассматриваются районными, районными в городе, городскими или горрайонными судами", - объясняет адвокат.

Он добавляет, что чаще всего по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях суды назначают административные взыскания родителям или заменяющим их лицам за:

• необеспечение жизненно важных потребностей ребенка (продукты питания, одежда, школьные принадлежности, лекарственные средства);

• необеспечение надлежащих санитарных условий по месту жительства ребенка (несоответствие площади жилого помещения установленным санитарным нормам, наличие в нем беспорядка и грязи, отсутствие электроэнергии и водоснабжения);

• пренебрежение ребенком, оставление его без присмотра или родительской опеки в течение определенного периода времени;

• невыполнение обязанностей по воспитанию детей (систематический пропуск ребенком занятий в школе, посещение школы, асоциальное поведение ребенка по месту жительства, учебы или в общественных местах, совершение ребенком административных проступков).