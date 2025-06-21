Закончится трагедией? Чего категорически нельзя делать возле воды и как уберечь детей
Лето - время каникул, отпусков и отдыха у водоемов. Однако для того, чтобы пляжный сезон был безопасным для детей и взрослых, необходимо соблюдать ряд важных правил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Украины в Facebook.
Когда после приема пищи можно купаться
Правоохранители рассказали, что с начала июня на водоемах Украины произошло уже 10 несчастных случаев с участием детей (по состоянию на четверг, 19 июня).
Учитывая повышенные риски в течение летнего сезона, Патрульная полиция (вместе с ГСЧС и полицейскими ювенальной превенции) постоянно проводит профилактические рейды - чтобы избежать трагедий на воде.
При этом не все граждане осознают, что плавание и еду сочетать не стоит.
"После еды купаться можно только через 1,5-2 часа", - сообщили в полиции.
Ни в коем случае нельзя также заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.
Как отдыхать на воде безопасно: важные правила
Для того чтобы летний отдых на берегу рек и других водоемов был безопасным, полиция советует украинцам придерживаться простых, но жизненно важных правил.
Прежде всего, купаться нужно только в разрешенных местах - выбирать обустроенные пляжи, которые соответствуют требованиям безопасности.
"Помните: на территориях, где велись или ведутся боевые действия, купание строго запрещено. Даже самый опытный пловец должен быть осторожным и дисциплинированным", - отметили правоохранители.
Необходимо учитывать и погодные условия - внимательно следить за штормовыми предупреждениями.
Кроме того, гражданам не советуют купаться в одиночку.
Во время пребывания в воде украинцев призывают также не рисковать ради развлечений:
- не заплывать слишком далеко;
- не заплывать за пределы водоема, огражденные буями;
- не подплывать к моторным лодкам или другим плавсредствам;
- не залезать на буи, знаки или технические сооружения;
- не использовать для плавания автомобильные камеры, доски или плоты;
- избегать опасных игр на воде - ныряния, захвата или "шуток" с утоплением;
- не подавать фальшивых сигналов о помощи.
Как уберечь детей от опасностей на пляже и в воде
Правоохранители напомнили, что дети на пляже должны всегда находиться под пристальным наблюдением взрослых.
Оставлять же ребенка одного в воде нельзя ни на секунду (даже в бассейне или ванне).
Для того чтобы уберечь детей от опасностей во время отдыха, украинцам советуют также:
- не позволять им долго находиться под водой;
- не позволять прыгать друг на друга;
- быть осторожными с надувными матрасами, кругами и лодками;
- не допускать заплывов за буйки;
- не допускать прыжков в воду в незнакомых местах.
В завершение полиция призвала родителей не возлагать уход за младшими на старших детей.
Публикация правоохранителей (скриншот: facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения рассказали, где летом чаще всего скрываются опасные инфекции и как от них защититься.
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