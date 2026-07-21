Урожай растет, цена падает: какие овощи, фрукты и ягоды в Украине подешевели больше всего

Главное: Овощи : в период с 10 по 17 июля упали в цене большинство позиций "борщевого набора", огурцы и чеснок, однако подорожали на опте красные помидоры.

: в период с 10 по 17 июля упали в цене большинство позиций "борщевого набора", огурцы и чеснок, однако подорожали на опте красные помидоры. Зелень : укроп и петрушка подешевели, тогда как зеленый лук и салат - стали дороже.

: укроп и петрушка подешевели, тогда как зеленый лук и салат - стали дороже. Фрукты и ягоды : заметно снизились в цене яблоки, груши, голубика, сливы и арбузы, при этом клубника, черешня, абрикосы, смородина и дыня, наоборот, подорожали.

: заметно снизились в цене яблоки, груши, голубика, сливы и арбузы, при этом клубника, черешня, абрикосы, смородина и дыня, наоборот, подорожали. Тренды рынка: увеличение предложения арбузов привело к снижению их стоимости, в то время как дыни подорожали из-за растущего спроса.

Как изменились цены на овощи

Цены на овощи в Украине (оптом) в период с 10 по 17 июля, по информации специалистов, изменились по-разному.

Продолжают дешеветь, например, некоторые представители так называемого "борщевого набора".

Так, наиболее ощутимо подешевели:

свекла - с 14-18 гривен до 10-15 гривен за килограмм;

морковь - с 28-30 гривен до 22-28 гривен за килограмм;

лук репчатый - с 20-35 гривен до 16-20 гривен за килограмм.

Упали в цене также:

огурец - с 25-40 гривен до 15-30 гривен за килограмм;

чеснок - со 100-130 гривен до 50-120 гривен за килограмм.

Дешевле, чем неделей раньше, стали продавать цветную капусту. Оптовая цена на нее снизилась с 45-50 гривен до 30-50 гривен за килограмм.

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Едва ощутимо изменилась стоимость:

картофеля - с 12-15 гривен до 10-15 гривен за килограмм;

капусты б/к - с 20-25 гривен до 18-25 гривен за килограмм;

кукурузы сахарной - с 18-25 гривен до 15-25 гривен за килограмм.

Тем временем остались на прежнем уровне:

сладкий перец - 70-175 гривен за килограмм;

капуста пекинская - 55-60 гривен за килограмм;

кабачок - 15-20 гривен за килограмм;

баклажан - 70-100 гривен за килограмм.

А вот подорожали в течение недели красные помидоры - с 30-60 гривен до 40-75 гривен за килограмм.

Как изменились цены на овощи (инфографика: east-fruit.com)

Как изменились цены на зелень

В сегменте зелени подешевели:

укроп - со 100-150 гривен до 100-120 гривен за килограмм;

петрушка - со 100-125 гривен до 100-120 гривен за килограмм.

При этом выросли цены на:

зеленый лук - со 100-135 гривен до 100-150 гривен за килограмм;

салат - с 70-80 гривен до 80-100 гривен за килограмм.

Как изменились цены на зелень (инфографика: east-fruit.com)

Как изменились цены на фрукты и ягоды

Фруктово-ягодный сегмент, по данным экспертов, отметился снижением цен на:

яблоки - с 28-55 гривен до 25-40 гривен за килограмм;

груши - с 45-70 гривен до 40-50 гривен за килограмм.

Подешевели в течение недели также:

голубика - с 250-350 гривен до 200-300 гривен за килограмм;

слива - со 100-130 гривен до 50-100 гривен за килограмм;

арбуз - с 30-35 гривен до 20-30 гривен за килограмм.

Едва ли не меньше всего снизилась цена на:

вишню - со 100-140 гривен до 100-120 гривен за килограмм;

малину - со 160-200 гривен до 150-200 гривен за килограмм.

Тем временем на прежнем уровне остались:

персик - 30-90 гривен за килограмм;

апельсин - 70-85 гривен за килограмм;

лимон - 140-150 гривен за килограмм;

банан - 50-70 гривен за килограмм;

черника - 280-300 гривен за килограмм;

смородина черная - 120-150 гривен за килограмм;

ежевика - 230-250 гривен за килограмм.

А вот подорожали в течение недели:

земляника садовая (которую "в народе" называют просто клубника) - со 135-200 гривен до 150-220 гривен за килограмм;

черешня - с 80-130 гривен до 100-160 гривен за килограмм;

абрикос - с 30-110 гривен до 45-120 гривен за килограмм;

смородина поричка - с 80-100 гривен до 80-150 гривен за килограмм;

дыня - с 50-100 гривен до 60-120 гривен за килограмм.

Как изменились цены на фруты и ягоды (инфографика: east-fruit.com)

Аналитики объяснили, что к снижению цен на арбузы привел рост предложения.

"Новым лидером торговой площадки по количеству размещенных предложений, как мы и прогнозировали, стал арбуз, реализацию которого продолжают наращивать участники из Украины", - констатировали они.

При этом дыня подорожала на фоне растущего спроса.

Уточняется также, что наибольшим спросом продолжают пользоваться сахарная кукуруза и ягоды для заморозки.