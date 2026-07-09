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Цены на продукты пошли на спад: что больше всего подешевело в Украине за июнь

23:05 09.07.2026 Чт
2 мин
Один из товаров потерял более четверти стоимости
aimg Валерий Ульяненко
Цены на продукты пошли на спад: что больше всего подешевело в Украине за июнь Фото: как изменились цены на продукты в Украине в июне (Getty Images)
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В июне потребительские цены в Украине снизились по сравнению с маем, а годовая инфляция составила 7,2%. Больше всего упали цены на яйца и одежду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным Госстата, в июне 2026 года потребительские цены снизились на 0,1% по сравнению с маем. В то же время в годовом измерении (против июня 2025 года) они выросли на 7,2%.

Базовая инфляция за месяц составила 0,5%, а в годовом исчислении достигла 8,1%. В целом, за первые полгода (январь-июнь 2026 года) инфляция в Украине составила 5,7%.

Что больше подешевело

Продукты и безалкогольные напитки за месяц стали дешевле на 0,8%. Больше всего упали в цене яйца - они подешевели сразу на 27,8%.

Также с 0,6% до 3,7% снизились цены на овощи, сало, фрукты, сахар, рис, мясо птицы и продукты переработки зерновых. Одежда и обувь подешевели на 2,3%, а горючее и смазки - на 1,6%.

Цены на продукты пошли на спад: что больше всего подешевело в Украине за июньФото: Госстат

Какие товары и услуги подорожали

Среди продуктов выросли в цене подсолнечное масло, рыба, макароны и хлеб - от 1,0% до 1,7%. Алкоголь и сигареты подорожали на 1,4% (в основном из-за роста цен на табачные изделия на 1,8%).

Жилищно-коммунальные услуги подорожали на 0,9%. Это произошло в основном из-за существенного повышения тарифов на водоснабжение (на 15,3%) и канализацию (на 14,6%).

Стоимость транспорта выросла на 0,2%. Это повлияло на подорожание билетов в поездах (на 3,4%) и автомобильном пассажирском транспорте (на 1,2%). Услуги больниц и сферы образования выросли в цене на 0,3%.

Ранее РБК-Украина писала, что Госпродслужба напомнила украинцам об основных правилах безопасного выбора, покупки и хранения рыбы.

В ведомстве рассказали, как проверить свежесть продукции, почему важно соблюдать надлежащий температурный режим, где безопаснее покупать рыбу, а также на что обратить внимание при потреблении блюд из сырой рыбы.

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