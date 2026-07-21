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Урожай растет, цена падает: какие овощи, фрукты и ягоды в Украине подешевели больше всего

12:14 21.07.2026 Вт
4 мин
Некоторые летние лакомства до сих пор "кусаются", хотя стоимость арбузов уже снижается
aimg Ирина Костенко
Урожай растет, цена падает: какие овощи, фрукты и ягоды в Украине подешевели больше всего Цены в магазинах или на рынке зависят от оптовых закупок (коллаж: РБК-Украина)
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Цены на некоторые овощи, фрукты, ягоды и зелень в Украине продолжают снижаться. Хотя отдельные позиции в последнее время, наоборот, ощутимо подорожали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные аналитиков проекта EastFruit.

Главное:

  • Овощи: в период с 10 по 17 июля упали в цене большинство позиций "борщевого набора", огурцы и чеснок, однако подорожали на опте красные помидоры.
  • Зелень: укроп и петрушка подешевели, тогда как зеленый лук и салат - стали дороже.
  • Фрукты и ягоды: заметно снизились в цене яблоки, груши, голубика, сливы и арбузы, при этом клубника, черешня, абрикосы, смородина и дыня, наоборот, подорожали.
  • Тренды рынка: увеличение предложения арбузов привело к снижению их стоимости, в то время как дыни подорожали из-за растущего спроса.

Как изменились цены на овощи

Цены на овощи в Украине (оптом) в период с 10 по 17 июля, по информации специалистов, изменились по-разному.

Продолжают дешеветь, например, некоторые представители так называемого "борщевого набора".

Так, наиболее ощутимо подешевели:

  • свекла - с 14-18 гривен до 10-15 гривен за килограмм;
  • морковь - с 28-30 гривен до 22-28 гривен за килограмм;
  • лук репчатый - с 20-35 гривен до 16-20 гривен за килограмм.

Упали в цене также:

  • огурец - с 25-40 гривен до 15-30 гривен за килограмм;
  • чеснок - со 100-130 гривен до 50-120 гривен за килограмм.

Дешевле, чем неделей раньше, стали продавать цветную капусту. Оптовая цена на нее снизилась с 45-50 гривен до 30-50 гривен за килограмм.

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Едва ощутимо изменилась стоимость:

  • картофеля - с 12-15 гривен до 10-15 гривен за килограмм;
  • капусты б/к - с 20-25 гривен до 18-25 гривен за килограмм;
  • кукурузы сахарной - с 18-25 гривен до 15-25 гривен за килограмм.

Тем временем остались на прежнем уровне:

  • сладкий перец - 70-175 гривен за килограмм;
  • капуста пекинская - 55-60 гривен за килограмм;
  • кабачок - 15-20 гривен за килограмм;
  • баклажан - 70-100 гривен за килограмм.

А вот подорожали в течение недели красные помидоры - с 30-60 гривен до 40-75 гривен за килограмм.

Урожай растет, цена падает: какие овощи, фрукты и ягоды в Украине подешевели больше всегоКак изменились цены на овощи (инфографика: east-fruit.com)

Как изменились цены на зелень

В сегменте зелени подешевели:

  • укроп - со 100-150 гривен до 100-120 гривен за килограмм;
  • петрушка - со 100-125 гривен до 100-120 гривен за килограмм.

При этом выросли цены на:

  • зеленый лук - со 100-135 гривен до 100-150 гривен за килограмм;
  • салат - с 70-80 гривен до 80-100 гривен за килограмм.

Урожай растет, цена падает: какие овощи, фрукты и ягоды в Украине подешевели больше всегоКак изменились цены на зелень (инфографика: east-fruit.com)

Как изменились цены на фрукты и ягоды

Фруктово-ягодный сегмент, по данным экспертов, отметился снижением цен на:

  • яблоки - с 28-55 гривен до 25-40 гривен за килограмм;
  • груши - с 45-70 гривен до 40-50 гривен за килограмм.

Подешевели в течение недели также:

  • голубика - с 250-350 гривен до 200-300 гривен за килограмм;
  • слива - со 100-130 гривен до 50-100 гривен за килограмм;
  • арбуз - с 30-35 гривен до 20-30 гривен за килограмм.

Едва ли не меньше всего снизилась цена на:

  • вишню - со 100-140 гривен до 100-120 гривен за килограмм;
  • малину - со 160-200 гривен до 150-200 гривен за килограмм.
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Тем временем на прежнем уровне остались:

  • персик - 30-90 гривен за килограмм;
  • апельсин - 70-85 гривен за килограмм;
  • лимон - 140-150 гривен за килограмм;
  • банан - 50-70 гривен за килограмм;
  • черника - 280-300 гривен за килограмм;
  • смородина черная - 120-150 гривен за килограмм;
  • ежевика - 230-250 гривен за килограмм.

А вот подорожали в течение недели:

  • земляника садовая (которую "в народе" называют просто клубника) - со 135-200 гривен до 150-220 гривен за килограмм;
  • черешня - с 80-130 гривен до 100-160 гривен за килограмм;
  • абрикос - с 30-110 гривен до 45-120 гривен за килограмм;
  • смородина поричка - с 80-100 гривен до 80-150 гривен за килограмм;
  • дыня - с 50-100 гривен до 60-120 гривен за килограмм.

Урожай растет, цена падает: какие овощи, фрукты и ягоды в Украине подешевели больше всегоКак изменились цены на фруты и ягоды (инфографика: east-fruit.com)

Аналитики объяснили, что к снижению цен на арбузы привел рост предложения.

"Новым лидером торговой площадки по количеству размещенных предложений, как мы и прогнозировали, стал арбуз, реализацию которого продолжают наращивать участники из Украины", - констатировали они.

При этом дыня подорожала на фоне растущего спроса.

Уточняется также, что наибольшим спросом продолжают пользоваться сахарная кукуруза и ягоды для заморозки.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие продукты больше всего зависят от цен на топливо.

Кроме того, мы объясняли, как снова подорожали бензин и дизель на украинских АЗС.

Читайте также, почему Украина наращивает импорт продуктов и что интересного экспортирует в разные страны.

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