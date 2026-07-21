Врожай росте, ціна падає: які овочі, фрукти та ягоди в Україні здешевшали найбільше

Ціни на деякі овочі, фрукти, ягоди та зелень в Україні продовжують знижуватись. Хоча окремі позиції останнім часом, навпаки, відчутно подорожчали.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані аналітиків проєкту EastFruit.

Головне: Овочі : у період з 10 по 17 липня впали в ціні більшість позицій "борщового набору", огірки та часник, проте подорожчали на опті червоні помідори.

: у період з 10 по 17 липня впали в ціні більшість позицій "борщового набору", огірки та часник, проте подорожчали на опті червоні помідори. Зелень : кріп і петрушка подешевшали, тоді як зелена цибуля та салат - стали дорожчі.

: кріп і петрушка подешевшали, тоді як зелена цибуля та салат - стали дорожчі. Фрукти та ягоди : помітно знизилися в ціні яблука, груші, лохина, сливи та кавуни, при цьому полуниця, черешня, абрикоси, порічка й диня, навпаки, здорожчали.

: помітно знизилися в ціні яблука, груші, лохина, сливи та кавуни, при цьому полуниця, черешня, абрикоси, порічка й диня, навпаки, здорожчали. Тренди ринку: збільшення пропозиції кавунів призвело до зниження їхньої вартості, натомість дині подорожчали через зростаючий попит.

Як змінилися ціни на овочі

Ціни на овочі в Україні (оптом) у період з 10 по 17 липня, за інформацією спеціалістів, змінилися по-різному.

Продовжують дешевшати, наприклад, деякі представники так званого "борщового набору".

Так, найбільш відчутно подешевшали:

буряк - з 14-18 гривень до 10-15 гривень за кілограм;

морква - з 28-30 гривень до 22-28 гривень за кілограм;

цибуля ріпчаста - з 20-35 гривень до 16-20 гривень за кілограм.

Впали в ціні також:

огірок - з 25-40 гривень до 15-30 гривень за кілограм;

часник - зі 100-130 гривень до 50-120 гривень за кілограм.

Дешевше, ніж тижнем раніше, почали продавати цвітну капусту. Оптова ціна на неї знизилась з 45-50 гривень до 30-50 гривень за кілограм.

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Ледь відчутно змінилась вартість:

картоплі - з 12-15 гривень до 10-15 гривень за кілограм;

капусти б/к - з 20-25 гривень до 18-25 гривень за кілограм;

кукурудзи цукрової - з 18-25 гривень до 15-25 гривень за кілограм.

Тим часом залишилися на попередньому рівні:

солодкий перець - 70-175 гривень за кілограм;

капуста пекінська - 55-60 гривень за кілограм;

кабачок - 15-20 гривень за кілограм;

баклажан - 70-100 гривень за кілограм.

А ось здорожчали впродовж тижня помідори червоні - з 30-60 гривень до 40-75 гривень за кілограм.

Як змінились ціни на овочі (інфографіка: east-fruit.com)

Як змінились ціни на зелень

У сегменті зелені подешевшали:

кріп - зі 100-150 гривень до 100-120 гривень за кілограм;

петрушка - зі 100-125 гривень до 100-120 гривень за кілограм.

При цьому зросли ціни на:

зелену цибулю - зі 100-135 гривень до 100-150 гривень за кілограм;

салат - з 70-80 гривень до 80-100 гривень за кілограм.

Як змінились ціни на зелень (інфографіка: east-fruit.com)

Як змінились ціни на фрукти та ягоди

Фруктово-ягідний сегмент, за даними експертів, відзначився зниженням цін на:

яблука - з 28-55 гривень до 25-40 гривень за кілограм;

груші - з 45-70 гривень до 40-50 гривень за кілограм.

Подешевшали впродовж тижня також:

лохина - з 250-350 гривень до 200-300 гривень за кілограм;

слива - зі 100-130 гривень до 50-100 гривень за кілограм;

кавун - з 30-35 гривень до 20-30 гривень за кілограм.

Чи не найменше знизилась ціна на:

вишню - зі 100-140 гривень до 100-120 гривень за кілограм;

малину - зі 160-200 гривень до 150-200 гривень за кілограм.

Тим часом на попередньому рівні залишились:

персик - 30-90 гривень за кілограм;

апельсин - 70-85 гривень за кілограм;

лимон - 140-150 гривень за кілограм;

банан - 50-70 гривень за кілограм;

чорниця - 280-300 гривень за кілограм;

смородина чорна - 120-150 гривень за кілограм;

ожина - 230-250 гривень за кілограм.

А ось здорожчали впродовж тижня:

суниця садова (яку "в народі" називають просто полуниця) - зі 135-200 гривень до 150-220 гривень за кілограм;

черешня - з 80-130 гривень до 100-160 гривень за кілограм;

абрикос - з 30-110 гривень до 45-120 гривень за кілограм;

порічка - з 80-100 гривень до 80-150 гривень за кілограм;

диня - з 50-100 гривень до 60-120 гривень за кілограм.

Як змінились ціни на фрути та ягоди (інфографіка: east-fruit.com)

Аналітики пояснили, що до зниження цін на кавуни призвело зростання пропозиції.

"Новим лідером торгового майданчика за кількістю розміщених пропозицій, як ми і прогнозували, став кавун, реалізацію якого продовжують нарощувати учасники з України", - констатували вони.

При цьому диня подорожчала на тлі зростаючого попиту.

Уточнюється також, що найбільшим попитом продовжують користуватися цукрова кукурудза та ягоди для заморозки.