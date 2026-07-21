Врожай росте, ціна падає: які овочі, фрукти та ягоди в Україні здешевшали найбільше
Ціни на деякі овочі, фрукти, ягоди та зелень в Україні продовжують знижуватись. Хоча окремі позиції останнім часом, навпаки, відчутно подорожчали.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані аналітиків проєкту EastFruit.
Головне:
- Овочі: у період з 10 по 17 липня впали в ціні більшість позицій "борщового набору", огірки та часник, проте подорожчали на опті червоні помідори.
- Зелень: кріп і петрушка подешевшали, тоді як зелена цибуля та салат - стали дорожчі.
- Фрукти та ягоди: помітно знизилися в ціні яблука, груші, лохина, сливи та кавуни, при цьому полуниця, черешня, абрикоси, порічка й диня, навпаки, здорожчали.
- Тренди ринку: збільшення пропозиції кавунів призвело до зниження їхньої вартості, натомість дині подорожчали через зростаючий попит.
Як змінилися ціни на овочі
Ціни на овочі в Україні (оптом) у період з 10 по 17 липня, за інформацією спеціалістів, змінилися по-різному.
Продовжують дешевшати, наприклад, деякі представники так званого "борщового набору".
Так, найбільш відчутно подешевшали:
- буряк - з 14-18 гривень до 10-15 гривень за кілограм;
- морква - з 28-30 гривень до 22-28 гривень за кілограм;
- цибуля ріпчаста - з 20-35 гривень до 16-20 гривень за кілограм.
Впали в ціні також:
- огірок - з 25-40 гривень до 15-30 гривень за кілограм;
- часник - зі 100-130 гривень до 50-120 гривень за кілограм.
Дешевше, ніж тижнем раніше, почали продавати цвітну капусту. Оптова ціна на неї знизилась з 45-50 гривень до 30-50 гривень за кілограм.
Ледь відчутно змінилась вартість:
- картоплі - з 12-15 гривень до 10-15 гривень за кілограм;
- капусти б/к - з 20-25 гривень до 18-25 гривень за кілограм;
- кукурудзи цукрової - з 18-25 гривень до 15-25 гривень за кілограм.
Тим часом залишилися на попередньому рівні:
- солодкий перець - 70-175 гривень за кілограм;
- капуста пекінська - 55-60 гривень за кілограм;
- кабачок - 15-20 гривень за кілограм;
- баклажан - 70-100 гривень за кілограм.
А ось здорожчали впродовж тижня помідори червоні - з 30-60 гривень до 40-75 гривень за кілограм.
Як змінились ціни на овочі (інфографіка: east-fruit.com)
Як змінились ціни на зелень
У сегменті зелені подешевшали:
- кріп - зі 100-150 гривень до 100-120 гривень за кілограм;
- петрушка - зі 100-125 гривень до 100-120 гривень за кілограм.
При цьому зросли ціни на:
- зелену цибулю - зі 100-135 гривень до 100-150 гривень за кілограм;
- салат - з 70-80 гривень до 80-100 гривень за кілограм.
Як змінились ціни на зелень (інфографіка: east-fruit.com)
Як змінились ціни на фрукти та ягоди
Фруктово-ягідний сегмент, за даними експертів, відзначився зниженням цін на:
- яблука - з 28-55 гривень до 25-40 гривень за кілограм;
- груші - з 45-70 гривень до 40-50 гривень за кілограм.
Подешевшали впродовж тижня також:
- лохина - з 250-350 гривень до 200-300 гривень за кілограм;
- слива - зі 100-130 гривень до 50-100 гривень за кілограм;
- кавун - з 30-35 гривень до 20-30 гривень за кілограм.
Чи не найменше знизилась ціна на:
- вишню - зі 100-140 гривень до 100-120 гривень за кілограм;
- малину - зі 160-200 гривень до 150-200 гривень за кілограм.
Тим часом на попередньому рівні залишились:
- персик - 30-90 гривень за кілограм;
- апельсин - 70-85 гривень за кілограм;
- лимон - 140-150 гривень за кілограм;
- банан - 50-70 гривень за кілограм;
- чорниця - 280-300 гривень за кілограм;
- смородина чорна - 120-150 гривень за кілограм;
- ожина - 230-250 гривень за кілограм.
А ось здорожчали впродовж тижня:
- суниця садова (яку "в народі" називають просто полуниця) - зі 135-200 гривень до 150-220 гривень за кілограм;
- черешня - з 80-130 гривень до 100-160 гривень за кілограм;
- абрикос - з 30-110 гривень до 45-120 гривень за кілограм;
- порічка - з 80-100 гривень до 80-150 гривень за кілограм;
- диня - з 50-100 гривень до 60-120 гривень за кілограм.
Як змінились ціни на фрути та ягоди (інфографіка: east-fruit.com)
Аналітики пояснили, що до зниження цін на кавуни призвело зростання пропозиції.
"Новим лідером торгового майданчика за кількістю розміщених пропозицій, як ми і прогнозували, став кавун, реалізацію якого продовжують нарощувати учасники з України", - констатували вони.
При цьому диня подорожчала на тлі зростаючого попиту.
Уточнюється також, що найбільшим попитом продовжують користуватися цукрова кукурудза та ягоди для заморозки.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які продукти найбільше залежать від цін на пальне.
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