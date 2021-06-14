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Військовий потенціал НАТО нарощуватимуть для протидії Росії, - генсек

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Брюссель, Понеділок 14 червня 2021 08:48
Військовий потенціал НАТО нарощуватимуть для протидії Росії, - генсек Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтбенберг заявив, що блок буде нарощувати військовий потенціал для протидії Росії. Він також заявив про важливість санкцій, введених проти Росії.

Про це генсек НАТО заявив в інтерв'ю телеканалу CNBC.

За його словами, підхід НАТО до Росії заснований на тому, що "ми називаємо двоїстим підходом - на обороні і діалозі".

"Ми зараз здійснили найсерйозніше посилення нашої колективної оборони з часів закінчення холодної війни, і будемо продовжувати зміцнювати її, підтримуючи високим ступенем готовності, нарощуючи кількість військ і збільшуючи оборонні інвестиції", - заявив Столтенберг.

Він заявив, що Альянс буде "реагувати дуже жорстко і чітко, використовуючи широкий набір різних інструментів", як це робилося в останні роки.

Одночасно зі зміцненням протиповітряної і протиракетної оборони НАТО буде здійснювати контроль над озброєннями, повідомив генсек.

Він заявив про важливість санкцій, введених проти Росії. За словами Столтенберга, їх застосування слід продовжувати поряд з "більш значною підтримкою близьких партнерів НАТО, таких як Україна і Грузія".

Нагадаємо, Джо Байден визнав, що відносини Росії і США знаходяться на низькому рівні.

Зазначимо, голова офісу президента України Андрій Єрмак сподівається на швидкий вступ України до НАТО.

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